Ціни на оренду нерухомості у Києві суттєво зросли. Зокрема, у 2023 році за однокімнатну квартиру можна було платити від 8 тисяч гривень. Тим часом станом на 2024 рік вартість оренди стартує вже від 12 тисяч. Окрім того, прогнозують, що тенденція здорожчання продовжиться.

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Що відомо про найдорожчу квартиру у Києві

Пентхаус розташований на вулиці Ковпака. Його площа становить 485 квадратних метрів. Окрім того, в оренду входить тераса площею 200 квадратних метрів.

Апартаменти повністю укомплектовані всіма необхідними меблями та побутовою технікою світових виробників Італії, Німеччини. Встановлено систему "Розумний будинок", сигналізація з відеоспостереженням, кондиціювання, фільтрація води,

– мовиться в оголошенні.



У помешканні – декілька спалень / OLX



Пентхаус – з сучасним ремонтом / OLX

На першому поверсі помешкання – вітальня, спальня/кабінет, кухня-їдальня, 2 балкони, 2 гардеробні, гостьовий cанвузол, ванна кімната;

на другому – чотири спальні та гардеробні, спортзал, зал для фуршетів, камінний зал з мармуровим каміном, сауна;

на третьому – лаунж-зона з баром.

Наголошують, що помешкання – дуже комфортне й закриває усі потреби.