Житло подорожчає вдвічі: чим загрожує податок на продаж квартир у новобудовах

Ухвалення законопроєкту №5600, запропонованого урядом, призведе до подорожчання житла в Україні. Документ передбачає введення ПДВ при продажу нерухомості та збільшення прибуткового податку з 5% до 18% на третю і наступні угоди з квартирами протягом року.

Через це ціни на житлову нерухомість можуть підвищитися вдвічі. Про це заявив глава Конфедерації будівельників України Лев Парцхаладзе.

Цікаво Як вигідно купити квартиру в Україні: названо простий спосіб

Нові податкові норми для ринку житла, запропоновані урядом, можуть призвести до того, що житло подорожчає удвічі. Йдеться про введення ПДВ при продажу квартири та збільшення прибуткового податку з 5% до 18% на третю і наступні угоди з квартирами, запропоновані Кабміном у новому законопроєкті №5600,

– зазначив Парцхаладзе.

Які наслідки матиме ухвалення документа:

ціна на житло для покупця зросте на 20%;

обсяг продажів і будівництва знизиться, що може привести до банкрутства будівельних компаній;

ринок інвестування в Україні скоротиться вдвічі;

"застій" на будівельному ринку вплине на економіку України.

Нерухомість в Україні може знову подорожчати / Фото Pixabay

Важливо В Україні запустили сервіс автоматичної оцінки нерухомості: як він працюватиме

Введення ПДВ при продажу квартир суперечить самій специфіці будівельної сфери. Будівництво – це довгостроковий проєкт, забудовник продає квартири на стадії "фундаменту", а право власності покупець отримує через кілька років – після завершення будівництва. Введення ПДВ на продаж призведе до перекладання обов'язку сплати цих 20% на кінцевого покупця, тобто забудовник змушений буде закласти це в ціну житла,

– пояснив експерт.

Він наголосив, що підвищення цін вдарить по українцях і суперечить курсу на доступне житло в країні.

Водночас збільшення прибуткового податку до 18% на третю і наступні угоди з квартирами, проти сьогоднішніх 5% + 1,5% військового збору, вплине на інвестиції в нерухомість з метою подальшого перепродажу. Українці вкладатимуться у закордонні активи.