Закинутий завод в Ужгороді перетворять на сучасне житло зі смарт-квартирами

Будівельна компанія з Мелітополя, яка на початку війни релокувалася на Закарпаття, перетворить старий машинобудівний завод на соціальне житло. Загалом тут планують зробити 160 квартир для переселенців.

Своїми планами забудовники поділилися у програмі "Деталі 21", розповідає 24 канал. Ініціатори проєкту наголошують, що перших мешканців заселять уже в грудні.

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Забудовники перетворять завод 1959 року на сучасні квартири

Релокована будівельна компанія з Мелітополя перетворює машинобудівний завод "Тиса", що в Ужгороді на соціальне житло зі смарт-квартирами.

Переїхали на Закарпаття і поступово почали релокувати наших співробітників. Частину вже локували, частина ще знаходиться в процесі. Для того щоб не втратити команду та забезпечити їх зарплатнею і робочими місцями ми прийняли рішення розпочати на Закарпатті будівництво та реновацію декількох об’єктів для того, щоб якось можливо було існувати,

– розповів керівник підприємства Олексій Фокарді.

Збудований 1959 року машинобудівний завод “Тиса” налічує 10 тисяч квадратних метрів. З них 7,5 планують реконструювати під квартири.

Це перший проєкт ревіталізації на теренах Закарпаття. Нове житло розраховане насамперед на внутрішньо переміщених осіб. Також квартирами вже цікавляться інвестори, які хочуть викупити їх для подальшої здачі в оренду. Наразі потенційні клієнти обирають найменші площі, оскільки планують оселитися тут тимчасово та згодом повернутися додому.

Який вигляд матимуть квартири

На макеті радянська панельна будівля має вигляд сучасного житлового будинку з паркінгом та ландшафтним дизайном. Загалом тут планують зробити 160 квартир у трьох під'їздах.

У кожній квартирі передбачені санвузол, спальня, дитяча кімната та кухня, на якій можна поставити диван чи стіл зі стільцями, щоб зустрічати гостей.

Ремонтні роботи триватимуть ще декілька місяців, а перших мешканців планують заселити в грудні.