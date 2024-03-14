Які оселі найбільше купують українці за житлові сертифікати: це 95% від усіх угод

За програмою "єВідновлення" багато українців, чиє житло зруйнуване внаслідок воєнних дій, можуть придбати нову оселю. Цікаво, що майже всі житлові сертифікати наразі витратили на купівлю однакового типу житла.

Найбільше українці купують за сертифікат саме вторинне житло. Про це в ефірі телемарафону розповіла голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк, повідомляє 24 Канал.

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"95% угод, які ми сьогодні бачимо, – це вторинний ринок"

Як пояснює Олена Шуляк, люди, які втратили житло, хочуть максимально швидко отримати нову оселю і переїхати туди з родиною. Тому вони здебільшого обирають вторинний ринок.

На первинному ринку попит є хіба на ті квартири, які вже збудовані й де зроблений первинний ремонт. Проте зовсім скоро тенденція може змінитися.

"Зараз ми очікуємо наступний етап програми: коли люди мають зруйновані приватні будинки, але не хочуть брати житловий сертифікат, а хочуть мати гроші, щоб на своїй ділянці відбудувати будинок. Зараз ми вже бачимо тисячі таких заявок. Працюють відповідні комісії при органах місцевого самоврядування, формуються відповідні цільові кошти, і ми очікуємо, що скоро буде налагоджена виплата саме за цим етапом програми", – повідомила Шуляк.

Вона додала, що понад 50% зруйнованого житла – це приватний сектор. Дуже багато українців хочуть відбудувати свій дім на цьому ж місці.

У якому місті помітно зросли ціни в новобудовах з 2024 року

Якщо минулого року однокімнатну квартиру на первинці в Полтаві можна було купити за 45 – 46 тисяч доларів, то зараз ціни стартують від 50 тисяч. З початку 2024 року середня вартість зросла на 3 – 5%.

Це пов'язано з підвищеним попитом (переселення людей зі східних областей) і зростанням цін на будматеріали. Тому найближчим часом вартість може зрости ще більше – до 10%.