З жовтим поєднуйте ці кольори: експерти кажуть, що результат буде неймовірним
29 серпня 2023, 19:16Читать новость на русском
Джерело:Homes & Gardens
Жовтий – сонячний, теплий колір, який потрібно вміти поєднувати з іншими. Як відомо, парами для жовтого можуть стати класичні синій і зелений, але є і більш незвичайні варіанти.
Другий колір завжди треба вибирати з обережністю – він має здатність обмежувати основний тон. Ось п'ять комбінацій з жовтим, які завжди та всюди доречні.
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