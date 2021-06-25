Зірка "Гаррі Поттера" за мільйони доларів продав житло батькам: як воно виглядає
Джерело:Realestate
Відомий британський актор Денієл Редкліфф (зіграв головну роль у "Гаррі Поттері") продав квартиру в Австралії власним батькам. Житло він оцінив у 2 мільйони доларів (55 мільйонів гривень).
Нерухомість розташована в Мельбурні. Що в ній є і як вона виглядає – дивіться далі.
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Що відомо про угоду
Нерухомість з'явилася у Редкліффа у середині 2000-х років під час знімання в Австралії. У квітні 2021 року новими власниками квартири в Мельбурні стали Марсія Грешам і Алан Редкліфф – батьки Денієела. Сума угоди склала 2 мільйони доларів (55 мільйонів гривень).
Батьки Редкліффа стали власниками його квартири в Австралії / Фото realestate
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Що є у квартирі
Зіркова квартира розташована на верхньому поверсі будинку на одній з престижних вулиць району Турака у Мельбурні.
Квартира розташована на верхньому поверсі / Фото realestate
В об'єкті нерухомості є сучасна вітальня з панорамними вікнами до підлоги.
Простора вітальня виконана у світлих тонах / Фото realestate
У квартирі є сучасна кухня з островом.
На кухні переважають світлі відтінки та елементи з дерева / Фото realestate
Також у нерухомості є робочий кабінет з великими вікнами та диваном.
У кабінеті є компактний стіл і диван / Фото realestate