Зірка "Теорії великого вибуху" придбав новий дім: як виглядає маєток за 8,5 мільйонів

Зіркова нерухомість завжди приковує увагу мільйонів людей. Усім цікаво поглянути, як живуть їхні кумири та в яких умовах проводять своє дозвілля.

Актор Саймон Гельберг здобув всесвітню популярність завдяки ролі у серіалі "Теорія великого вибуху". Разом із визнанням до нього прийшли й чималі статки, які він активно вкладає у нерухомість.

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Дім огорнутий чудовою територією / Фото Zilllow

Новою інвестицією Гельберга став розкішний маєток у Пасадені. Актор виклав за нього 8,4 мільйонів доларів.

Зіркова нерухомість / Фото Zilllow

Маєток збудований у 1906 році. Тут є 7 спалень та 6 ванних кімнат. Загальна територія власності складає 1,27 акрів. У головному будинку є 23 кімнати. Окрім цього, у розпорядженні актора великий гараж та додактова будівля з басейном.

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Місце натхнення та відпочинку / Фото Zilllow

ЗМІ розвідали, що актор може дозволити собі насолоджуватися розкішним життя. У ситкомі "Теорія великого вибуху" його заробіток за серію подекуди складав 1 мільйон доларів.

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