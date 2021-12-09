Зіркова нерухомість: як виглядає квартира Сергія Притули

У мережі з'явилися фото просторої квартири сім'ї шоумена та громадського діяча Сергія Притули. Мінімалістичний інтер'єр доповнює ненав'язлива плитка на підлозі та акуратна ліпнина на стінах.

Про це повідомляє видання "Главком", зазначаючи, що Притула не приховує своєї квартири. Навіть більше – більшість світлин взяті з інстаграм-аккаунту шоумена.

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Як виглядає квартира Притули

Увесь інтер'єр виконано в нейтральних тонах / Фото інстаграм siriy_ua

Притула з дружиною, двома доньками та сином від попереднього шлюбу проживає у просторій квартирі в центрі Києва. Інтер'єр приміщення виконаний у світло-сірих тонах, у квартирі є каміни та скляна тераса.

У вітальні є невеличкий камін / Фото інстаграм siriy_ua

Квартира спроєктована в одному стилі, на підлозі плитка, на стінах гарна ліпнина, коридор суміщений із кухнею та їдальнею.

У вітальні стоїть барабанна установка / Фото інстаграм siriy_ua

У залі є невеликий камін, плазмовий телевізор та просторий диван. Тут же стоїть барабанна установка. На новорічні свята куток вітальні використовується для ялинки.

Традиційно взимку у квартирі з'являється ялинка / Фото інстаграм siriy_ua

Окрім іншого, квартира має вихід на просторий балкон зі скляною перегородкою. Саме тут розташована зона барбекю з каміном-мангалом, який часто використовується для приготування вечері.

Столова / Фото інстаграм siriy_ua

На балконі облаштована барбекю зона / Фото інстаграм siriy_ua

siriy_ua