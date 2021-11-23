Зниження цін не буде: чого очікувати від ринку нерухомості у 2022 році

З початком пандемії, ціна квадратного метра на первинному ринку нерухомості Києва підвищилася на 37%. При цьому, зазначають експерти, вартість продовжує зростати.

Ця тенденція дала підстави говорити про ринкову "бульбашку", яка невдовзі призведе до нового обвалу цін. Але чи справді це так?

Читайте також На виплат чи в іпотеку: відомий девелопер розповів, як вигідніше купити квартиру

Що відбувається на ринку нерухомості

Розігрів ринку (що часто називають "мильною бульбашкою") виникає через надвиробництво, яке забезпечують 2 чинники:

наявність проєктного фінансування ( кредитування банками забудовників),

доступна іпотека.

Перше означає, що забудовник не обмежений власними коштами й може будувати більше, ніж зможе продати. Друге – що клієнт може купити більше, ніж здатний виплатити. Це створює додатковий тиск на ринок та високі ризики для обох сторін.

В Україні на сьогодні немає проєктного фінансування. Це зумовлено відсутністю механізмів відповідальності забудовника перед банком та контролю цільового використання коштів. Більшість активів забудовника належать різним юридичним особам. Якщо забудовник не зможе виконувати свої зобов’язання, банк не зможе відшкодувати збитки.

, що дискусія щодо необхідності впровадження механізму ескроу, який працює у багатьох країнах, ведеться давно, але поки в Україні він не працює.

Припустимо, банки заливають у будівництво гроші, і будівництво починає активно зростати. Пропозиція значно перевищує платоспроможний попит. Це і є "бульбашка" – криза надвиробництва. Сьогодні потреба в купівлі квартири є у понад 40% людей. Тих, хто може собі дозволити купити та купує – лише 3 – 5%.

Корисно На що звернути увагу, вибираючи приміщення під магазин: поради девелопера

Будівництво, реалізація нових проєктів орієнтується на попит, забезпечений коштами клієнта. Якщо такий попит є, нові майданчики активно розвиваються. Якщо ні — нема за що розпочинати будівництво. Відтак о станнім часом на ринку зменшилася кількість нових проєктів.

Це й призвело до того, що навіть попри карантинні обмеження, за 2 роки кількість проданих квартир в об'єктах, що активно будуються, зросла з 40 – 45% до 67 – 68%.

Зниження цін у гривні малоймовірне

Якщо ціни продовжать зростати такими ж темпами, тих, кількість людей, які зможуть купити квартиру суттєво зменшиться.

Кількість угод і проданих квадратних метрів потроху знижуватиметься, але обсяг грошових коштів на ринку й далі зростатиме. Це послабить тиск попиту на пропозицію та уповільнить зростання цін,

– стверджує експерт.

Але, додає Даниленко, зараз у забудовників немає підстав знижувати маржинальність заради ліквідності, а цінам нікуди падати, тому що знизу тисне зростання собівартості. Тож зниження цін не буде.

Чого чекати від ринку нерухомості

Даниленко прогнозує, що в наступні роки пропозиція спробує наздогнати попит. Імовірно, з’являться нові гравці.

Через те, що ціни зростають швидше, ніж купівельна спроможність, попит потроху знижуватиметься. При цьому загальна вартість проданих активів у річному обчисленні, швидше за все, продовжить зростати.

У підсумку ми прийдемо до того, що до кінця 2022 року показники повернуться на рівень 2019: розпроданість знизиться з 67 – 68% до 40 – 45%, а річне зростання ціни складе 11 – 13%.