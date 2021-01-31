Золоті вставки в інтер'єрі квартири: як їх правильно використовувати
Останніми роками в інтер'єрі квартир і будинків все частіше з'являються золоті вставки. Вони можуть бути в різному виконанні.
Джерело: інстаграм Ангеліни Скуратової
Яких їх правильно використовувати, щоб не перестаратися, розповіла дизайнерка інтер'єру Ангеліна Скуратова.
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Люди зазвичай діляться на два типи: "ніякого золота в інтер'єрі" і "можна золотих вставок побільше", – зазначила Скуратова.
Як і де використовувати золоті елементи
- Золоті елементи доречні не лише в стилі ар-деко і неокласиці. Їх також можна додавати у мінімалізм, сучасну класику і скандинавські інтер'єри.
Золоті деталі можуть стати акцентом / Фото dizainkyhni
- Правильно використовувати одну-дві речі у подібному тоні. Наприклад, золоту рамку, столик або люстру, або ж ніжки стільця – цього достатньо, щоб підкреслити інтер'єр.
- У сучасних стилях золоті мінімальні вставки відмінно виглядатимуть на шпалерах.
Золото прикрасить інтер'єр і додасть йому "родзинку" / Фото roomble
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- Елементи з латуні, за словами дизайнерки інтер'єру, виглядають гідно і надають меблям і аксесуарам вінтажність. Але є одне правило – їх потрібно використовувати дозовано.
- Золотими вставками також можна розбавити інтер'єр в холодних відтінках.
Золото потрібно використовувати акуратно / Фото kitchendecorium
- Кілька відтінків золота можуть поєднуватися в одному приміщенні.
- Металеві вставки на фасадах кухні або прямі і лаконічні золоті ручки також стануть чудовою прикрасою інтер'єру.
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