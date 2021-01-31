Золотые вставки в интерьере квартиры: как их правильно использовать
В последние годы в интерьере квартир и домов все чаще появляются золотые вставки. Они могут быть в различном исполнении.
Источник: инстаграм Ангелины Скуратовой
Каких их правильно использовать, чтобы не перестараться, рассказала дизайнер интерьера Ангелина Скуратова.
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Люди обычно делятся на два типа: "никакого золота в интерьере" и "можно золотых вставок побольше", – отметила Скуратова.
Как и где использовать золотые элементы
- Золотые элементы уместны не только в стиле ар-деко и неоклассике. Их также можно добавлять в минимализм, современную классику и скандинавские интерьеры.
Золотые детали могут стать акцентом / Фото dizainkyhni
- Правильно использовать одну или пару вещей в подобном оттенке. Например, золотую рамку, столик или люстру, или же ножки стула – этого достаточно, чтобы подчеркнуть интерьер.
- В современных стилях золотые минимальные вставки отлично будут выглядеть на обоях.
Золото украсит интерьер и придаст ему "изюминку" / Фото roomble
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- Элементы из латуни, по словам дизайнера интерьера, смотрятся достойно и придают мебели и аксессуарам винтажность. Но есть одно правило – их нужно использовать дозировано.
- Золотыми вставками также можно разбавить интерьер в холодных оттенках.
Золото нужно использовать аккуратно / Фото kitchendecorium
- Несколько оттенков золота могут сочетаться в одном помещении.
- Металлические вставки на фасадах кухни или прямые и лаконичные золотые ручки также станут отличным украшением интерьера.
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