Золоті вставки в інтер'єрі квартири: як їх правильно використовувати

31 січня 2021 , 18:34
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Останніми роками в інтер'єрі квартир і будинків все частіше з'являються золоті вставки. Вони можуть бути в різному виконанні.

Джерело: інстаграм Ангеліни Скуратової

Яких їх правильно використовувати, щоб не перестаратися, розповіла дизайнерка інтер'єру Ангеліна Скуратова.

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Люди зазвичай діляться на два типи: "ніякого золота в інтер'єрі" і "можна золотих вставок побільше", – зазначила Скуратова.

Як і де використовувати золоті елементи

  • Золоті елементи доречні не лише в стилі ар-деко і неокласиці. Їх також можна додавати у мінімалізм, сучасну класику і скандинавські інтер'єри.

Золоті деталі можуть стати акцентом​ / Фото dizainkyhni

  • Правильно використовувати одну-дві речі у подібному тоні. Наприклад, золоту рамку, столик або люстру, або ж ніжки стільця – цього достатньо, щоб підкреслити інтер'єр.
  • У сучасних стилях золоті мінімальні вставки відмінно виглядатимуть на шпалерах.

Золото прикрасить інтер'єр і додасть йому "родзинку"​ / Фото roomble

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  • Елементи з латуні, за словами дизайнерки інтер'єру, виглядають гідно і надають меблям і аксесуарам вінтажність. Але є одне правило – їх потрібно використовувати дозовано.
  • Золотими вставками також можна розбавити інтер'єр в холодних відтінках.

Золото потрібно використовувати акуратно / Фото kitchendecorium

  • Кілька відтінків золота можуть поєднуватися в одному приміщенні.
  • Металеві вставки на фасадах кухні або прямі і лаконічні золоті ручки також стануть чудовою прикрасою інтер'єру.