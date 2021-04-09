Як зробити красиве і правильне зонування: 4 актуальних способи
Зонування – модний і стильний прийом, який користується попитом у власників житла і дизайнерів інтер'єру. Він зустрічається в різних квартирах.
Джерело:Інстаграм Поліни Ілляшенко
Зробити гарне зонування можна декількома способами. Найпопулярніші та вдалі назвала дизайнерка інтер'єру Поліна Ілляшенко.
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Зонування, так само як і планування, – важлива складова вашого затишку і функціональності простору. Організувати "кімнату у кімнаті", не використовуючи стіни й двері, допоможе багато практичних способів,
– зазначила Ілляшенко.
Як зробити зонування у квартирі та будинку
Інший колір
Крім основного, використовуйте ще один колір. З його допомогою можна виділити потрібну зону у кімнаті.
Зонування кольором – один з найпростіших способів / Фото pinterest
Стелажі
Стелажі – відмінний варіант для зонування. Закриті або відкриті полиці допоможуть відокремити, наприклад, диван і зону ТБ від кухні.
Стелажі – один з практичних варіантів для зонування / Фото pinterest
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Рейки
Особливий учасник сучасного дизайну, який допоможе зонувати будь-яку зону у вітальні, спальні або кухні,
– пояснила дизайнерка інтер'єру.
Рейки – трендове рішення, яке користується популярністю / Фото pinterest
Скляні розсувні перегородки
Цей прийом дозволить не тільки зробити красиве зонування, розділивши кухню з вітальнею, але і вбереже останню від запахів, зберігши спільний простір. Крім того, скло пропускає світло, що дозволить зробити кімнату світлішою і просторішою.
Скляні двері – відмінний варіант для невеликих приміщень / Фото pinterest
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