Зонування – модний і стильний прийом, який користується попитом у власників житла і дизайнерів інтер'єру. Він зустрічається в різних квартирах.

Зробити гарне зонування можна декількома способами. Найпопулярніші та вдалі назвала дизайнерка інтер'єру Поліна Ілляшенко.

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Зонування, так само як і планування, – важлива складова вашого затишку і функціональності простору. Організувати "кімнату у кімнаті", не використовуючи стіни й двері, допоможе багато практичних способів,

– зазначила Ілляшенко.

Як зробити зонування у квартирі та будинку

Інший колір

Крім основного, використовуйте ще один колір. З його допомогою можна виділити потрібну зону у кімнаті.

Зонування кольором – один з найпростіших способів / Фото pinterest

Стелажі

Стелажі – відмінний варіант для зонування. Закриті або відкриті полиці допоможуть відокремити, наприклад, диван і зону ТБ від кухні.

Стелажі – один з практичних варіантів для зонування / Фото pinterest

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Рейки

Особливий учасник сучасного дизайну, який допоможе зонувати будь-яку зону у вітальні, спальні або кухні,

– пояснила дизайнерка інтер'єру.

Рейки – трендове рішення, яке користується популярністю / Фото pinterest

Скляні розсувні перегородки

Цей прийом дозволить не тільки зробити красиве зонування, розділивши кухню з вітальнею, але і вбереже останню від запахів, зберігши спільний простір. Крім того, скло пропускає світло, що дозволить зробити кімнату світлішою і просторішою.

Скляні двері – відмінний варіант для невеликих приміщень​ / Фото pinterest