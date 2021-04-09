Как сделать красивое и правильное зонирование: 4 актуальных способа
Зонирование – модный и стильный прием, который пользуется спросом у владельцев жилья и дизайнеров интерьера. Он встречается в различных квартирах.
Источник:Инстаграм Полины Ильяшенко
Сделать красивое зонирование можно несколькими способами. Самые популярные и удачные назвала дизайнер интерьера Полина Ильяшенко.
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Зонирование, так же как и планировка, – важная составляющая вашего уюта и функциональности пространства. Организовать "комнату в комнате", не используя стены и двери, помогут многие практичные способы,
– отметила Ильяшенко.
Как сделать зонирование в квартире и доме
Другой цвет
Кроме основного, используйте еще один цвет. С его помощью можно выделить нужную зону в комнате.
Зонирование цветом – один из самых простых способов / Фото pinterest
Стеллажи
Стеллажи – отличный вариант для зонирования. Закрытые или открытые полки помогут отделить, например, диван и зону ТВ от кухни.
Стеллажи – один из практичных вариантов для зонирования / Фото pinterest
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Рейки
Особый участник современного дизайна, которое поможет зонировать любую зону в гостиной, спальне или кухне,
– пояснила дизайнер интерьера.
Рейки – трендовое решение, которое пользуется популярностью / Фото pinterest
Стеклянные раздвижные перегородки
Этот прием позволит не только сделать красивое зонирование, разделив кухню с гостиной, но и убережет последнюю от запахов, сохранив общее пространство. Кроме того, стекло пропускает свет, что позволит сделать комнату светлее и просторнее.
Стеклянные двери – отличный вариант для небольших помещений / Фото pinterest
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