Зонирование – модный и стильный прием, который пользуется спросом у владельцев жилья и дизайнеров интерьера. Он встречается в различных квартирах.

Сделать красивое зонирование можно несколькими способами. Самые популярные и удачные назвала дизайнер интерьера Полина Ильяшенко.

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Зонирование, так же как и планировка, – важная составляющая вашего уюта и функциональности пространства. Организовать "комнату в комнате", не используя стены и двери, помогут многие практичные способы,

– отметила Ильяшенко.

Как сделать зонирование в квартире и доме

Другой цвет

Кроме основного, используйте еще один цвет. С его помощью можно выделить нужную зону в комнате.

Зонирование цветом – один из самых простых способов / Фото pinterest

Стеллажи

Стеллажи – отличный вариант для зонирования. Закрытые или открытые полки помогут отделить, например, диван и зону ТВ от кухни.

Стеллажи – один из практичных вариантов для зонирования / Фото pinterest

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Рейки

Особый участник современного дизайна, которое поможет зонировать любую зону в гостиной, спальне или кухне,

– пояснила дизайнер интерьера.

Рейки – трендовое решение, которое пользуется популярностью / Фото pinterest

Стеклянные раздвижные перегородки

Этот прием позволит не только сделать красивое зонирование, разделив кухню с гостиной, но и убережет последнюю от запахов, сохранив общее пространство. Кроме того, стекло пропускает свет, что позволит сделать комнату светлее и просторнее.

Стеклянные двери – отличный вариант для небольших помещений / Фото pinterest