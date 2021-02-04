Зонування в однокімнатній квартирі: 8 крутих ідей

Зонування в однокімнатній квартирі можна зробити за допомогою декількох способів. Вибір залежить від особистих переваг і цілей.

Джерело: інстаграм Анни Колєчкіної

Які варіанти найбільш популярні і затребувані, розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Колєчкіна.

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За словами Колєчкіної, зробити з однокімнатної квартири відкритий простір з функціональними зонами не завжди просто. Однак існує багато цікавих і оригінальних способів залежно від потреб і цілей замовників.

Як зонувати однокімнатну квартиру

Перегородки і розсувні двері

Перегородки можуть бути з різного матеріалу (металу, дерева, скла або гіпсокартону). Дизайнерка інтер'єру пояснила, що конструкції з гіпсокартону – відмінний варіант, але він вимагає додаткових будівельних робіт. У той же час розсувні двері або наскрізні перегородки пропускають світло. Якщо у кімнаті лише одне вікно, більше підійде розсувна перегородка з віконцями.

Текстиль

Залежно від підсумкової мети власників, вибирають легкі фіранки або щільні штори. Останній варіант допоможе створити атмосеру для спокійного відпочинку, а напівпрозорі фіранки зроблять приміщення просторим і повітряним. Цей прийом використовується разом з іншими способами зонування.

Планувальне рішення

Можна зменшити житлову кімнату і розширити кухню, де виділити зону їдальні та вітальні.

Меблі

Для зонування можна використати, наприклад, шафу або ж барну стійку, яка не тільки відокремить кухню від вітальні, але і замінить обідній стіл.

Предмети меблів дозволять відгородити потрібну зону​ / Фото trizio

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Ніша

Цей варіант добре підійде для розміщення ліжка. Також там можна облаштувати робочий стіл з полками або гардеробну з розсувними дверима. Таким чином можна обійтися без перегородок.

Подіум

Якщо в квартирі високі стелі, на подіумі можна організувати вітальню, робочий кабінет або дитячий куточок. Також можна продумати місця для зберігання.

Подіум також може бути варіантом зонування​ / Фото trizio

Колірна гама

Для того щоб зонувати простір кольором оздоблення стін і стелі, використовуйте близькі відтінки або зіграйте на контрасті.

Фактури

Матеріали різної фактури на підлозі і стінах – ще один відмінний спосіб зонування.