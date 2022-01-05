Зростання цін сповільнилося: скільки коштують квартири під Києвом

У порівнянні із листопадом 2021 року, зростання цін на первинному ринку нерухомості у найпопулярніших містечках, розташованих навколо Києва, сповільнилось у 2 рази.

Про це свідчать дані порталу "ЛУН Місто". Так, станом на 1 січня вартість квадрата збільшилася в середньому на 300 гривень – з 20 900 до 21 200 гривень за квадратний метр.

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Портал додає, що у листопаді вартість "квадрата" у новобудовах, розташованих під Києвом, зросла в середньому на 500 – 700 гривень.

Скільки коштує нерухомість поблизу Києва

Середня вартість нерухомості у передмісті Києва / скріншот "ЛУН Місто"

Вартість квадратного метра:

Вишневе – 24 500 гривень;

Петропавлівська Борщагівка – 23 900 гривень;

Вишгород – 23 500 гривень;

Ірпінь – 23 100 гривень;

Софіївська Борщагівка – 22 800 гривень;

Гатне – 21 700 гривень;

Святопетрівське – 20 200 гривень;

Буча – 20 тисяч гривень;

Гостомель – 20 тисяч гривень;

Бориспіль – 19 600 гривень;

Бровари – 19 тисяч гривень.

, що згідно з даними "ЛУН Місто" зростання цін на первинному ринку нерухомості сповільнилося не лише в передмісті, але й в столиці країни. Середня ціна "квадрату" у новобудовах зросла за останній місяць з 34 700 гривень до 35 000 гривень за квадратний метр.

Раніше президент Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України Юрій Піта зазначив, що через зрівняння цін, конкуренція між столицею та її сателітами у наступні 3 – 4 роки лише посилиться.