Зростання цін сповільнилося: скільки коштують квартири під Києвом
Джерело:The Page
У порівнянні із листопадом 2021 року, зростання цін на первинному ринку нерухомості у найпопулярніших містечках, розташованих навколо Києва, сповільнилось у 2 рази.
Про це свідчать дані порталу "ЛУН Місто". Так, станом на 1 січня вартість квадрата збільшилася в середньому на 300 гривень – з 20 900 до 21 200 гривень за квадратний метр.
Читайте Відомий девелопер назвав головні тенденції на ринку житла у 2022 році
Портал додає, що у листопаді вартість "квадрата" у новобудовах, розташованих під Києвом, зросла в середньому на 500 – 700 гривень.
Скільки коштує нерухомість поблизу Києва
Вартість квадратного метра:
- Вишневе – 24 500 гривень;
- Петропавлівська Борщагівка – 23 900 гривень;
- Вишгород – 23 500 гривень;
- Ірпінь – 23 100 гривень;
- Софіївська Борщагівка – 22 800 гривень;
- Гатне – 21 700 гривень;
- Святопетрівське – 20 200 гривень;
- Буча – 20 тисяч гривень;
- Гостомель – 20 тисяч гривень;
- Бориспіль – 19 600 гривень;
- Бровари – 19 тисяч гривень.
Раніше президент Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України Юрій Піта зазначив, що через зрівняння цін, конкуренція між столицею та її сателітами у наступні 3 – 4 роки лише посилиться.