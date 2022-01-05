Об этом свидетельствуют данные портала "ЛУН Мисто". Так, на 1 января стоимость квадрата увеличилась в среднем на 300 гривен – с 20 900 до 21 200 гривен за квадратный метр.

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Портал добавляет, что в ноябре стоимость "квадрата" в новостройках, расположенных под Киевом, выросла в среднем на 500 – 700 гривен.

Сколько стоит недвижимость вблизи Киева

Средняя стоимость недвижимости в пригороде Киева / скриншот "ЛУН Мисто"

Стоимость квадратного метра:

Вишневое – 24 500 гривен;

Петропавловская Борщаговка – 23 900 гривен;

Вышгород – 23 500 гривен;

Ирпень – 23 100 гривен;

Софиевская Борщаговка – 22 800 гривен;

Гатное – 21 700 гривен;

Святопетровское – 20 200 гривен;

Буча – 20 тысяч гривен;

Гостомель – 20 тысяч гривен;

Борисполь – 19 600 гривен;

Бровары – 19 тысяч гривен.

Напомним, что согласно данным "ЛУН Город" рост цен на первичном рынке недвижимости замедлился не только в пригороде, но и в столице страны. Средняя цена "квадрата" в новостройках выросла за последний месяц с 34 700 гривен до 35 000 гривен за квадратный метр.

Ранее президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрий Пита отметил, что из-за выравнивания цен, конкуренция между столицей и ее сателлитами в последующие 3 – 4 года только усилится.