Для этого используйте чек-лист грамотной планировки. Им поделилась дизайнер интерьера Ольга Бондарь.

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Как сделать удобную планировку

Составьте четкое задание, в котором распишите, какие зоны и помещения нужны, что в них должно находиться. Для того чтобы ничего не упустить, подумайте не только про список предметов мебели, но и про действия, которые вы совершаете в каждой комнате. Например, в спальне вы можете не только спать, но и читать книги. В таком случае вам понадобится кресло. Продумайте зонирование всей квартиры. По словам дизайнера интерьера, это может быть деление на общую зону (прихожая, кухня-гостиная, гостевой санузел) и частную (спальни, ванная, гардеробные). Задействовали функционально все нефункциональные изначально зоны (наши любимые коридоры/холлы). Коридор можно присоединить к общей зоне или к любому другому помещению, организовать хранение или постирочную (хотя бы частично). В холле можно сделать бальный зал,

– порекомендовала Ольга Бондарь.

От удобства планировки зависит комфорт / Фото pinterest

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Тщательно продумайте места для хранения. Важно заранее понимать, где будет храниться бытовая химия, гладильная доска, мелкая бытовая техника, пылесос, велосипед, лыжи, несезонная одежду и обувь, книги, игрушки и пр. После того как подберете реальные предметы мебели, нужно убедиться, что все они помещаются.

Кровать 1600х2000 – это не размер кровати, это – размер матраса. У кровати есть еще боковины и изголовье. А у кровати с мягкими боковинами размер еще больше,

– напомнила дизайнер интерьера.

Учтите эргономику и расстояния во всех помещениях. Помните о законодательстве. Есть решения, которые запрещены. Расставьте приоритеты и откажитесь от ненужного.

Например, часто просят впихнуть кухню-гостиную в 12 квадратных метров. Лично я считаю, что лучше сделать удобную кухню-столовую, чем неудобную кухню-столовую-гостиную. Или удобную кухню-гостиную с небольшой барной стойкой для приема пищи. Или можно сократить зону кухни, если почти не готовите дома,

– добавила Ольга Бондарь.