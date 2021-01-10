Вибираючи холодильник на кухню, власники житла постають перед питанням – якому віддати перевагу – вбудованому чи звичайному?

Про переваги і недоліки обох варіантів, розповіли дизайнери інтер'єру з full_house_design в Instagram.

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У сучасних інтер'єрах кухні все лаконічно, функціонально і дуже красиво. Вбудована техніка повністю інтегрована в дизайн кухні, і тому все виглядає дуже цілісно. Якщо таку побутову техніку як для варочна поверхня, мікрохвильова піч або посудомийка легко вписати в ансамбль, то холодильник дуже часто стає предметом обговорення: вбудований або звичайний? – відзначили дизайнери інтер'єру.

Особливості звичайного і вбудованого холодильника

Плюси вбудованого холодильника

стильний вигляд;

можливість інтегрувати в будь-який інтер'єр;

може бути невеликого розміру і ховатися під стільницю;

дуже тихий за рахунок оточуючих його стінок;

можливість красиво скомбінувати з іншими меблями і ніхто не здогадається, що ховається у шафі.

Недоліки вбудованого холодильника⠀

висока вартість через додаткову термоізоляцію;

менший корисний об'єм, ніж у звичайного холодильника;

маленький асортимент;

у разі заміни агрегату може знадобитися і заміна шафи під нього.

Вбудований холодильник дозволяє інтер'єру виглядати цілісно / Фото design-homes

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Звичайний холодильник: переваги

дешевше, ніж вбудований варіант;

більший за корисним об'ємом;

можна пересувати;

широкий асортимент;

легка установка.

Мінуси звичайного холодильника

вибивається з інтер'єру;

обмежені кольори.

Всі типи холодильників оснащені сучасними системами розморожування (No Frost, напівавтоматичні і краплинні).

Звичайний холодильник вибивається з інтер'єру / Фото roomester