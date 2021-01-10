Звичайний чи вбудований холодильник: що вибрати
Вибираючи холодильник на кухню, власники житла постають перед питанням – якому віддати перевагу – вбудованому чи звичайному?
Про переваги і недоліки обох варіантів, розповіли дизайнери інтер'єру з full_house_design в Instagram.
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У сучасних інтер'єрах кухні все лаконічно, функціонально і дуже красиво. Вбудована техніка повністю інтегрована в дизайн кухні, і тому все виглядає дуже цілісно. Якщо таку побутову техніку як для варочна поверхня, мікрохвильова піч або посудомийка легко вписати в ансамбль, то холодильник дуже часто стає предметом обговорення: вбудований або звичайний? – відзначили дизайнери інтер'єру.
Особливості звичайного і вбудованого холодильника
Плюси вбудованого холодильника
- стильний вигляд;
- можливість інтегрувати в будь-який інтер'єр;
- може бути невеликого розміру і ховатися під стільницю;
- дуже тихий за рахунок оточуючих його стінок;
- можливість красиво скомбінувати з іншими меблями і ніхто не здогадається, що ховається у шафі.
Недоліки вбудованого холодильника⠀
- висока вартість через додаткову термоізоляцію;
- менший корисний об'єм, ніж у звичайного холодильника;
- маленький асортимент;
- у разі заміни агрегату може знадобитися і заміна шафи під нього.
Вбудований холодильник дозволяє інтер'єру виглядати цілісно / Фото design-homes
Цікаво Звичайний чи вбудований холодильник: що вибрати
Звичайний холодильник: переваги
- дешевше, ніж вбудований варіант;
- більший за корисним об'ємом;
- можна пересувати;
- широкий асортимент;
- легка установка.
Мінуси звичайного холодильника
- вибивається з інтер'єру;
- обмежені кольори.
Всі типи холодильників оснащені сучасними системами розморожування (No Frost, напівавтоматичні і краплинні).
Звичайний холодильник вибивається з інтер'єру / Фото roomester
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