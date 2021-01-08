Під час ремонту на кухні, окремою частиною витрат вважається гарнітур.

Від чого залежить ціна кухні і що на неї впливає, розповіла дизайнерка інтер'єру Ксенія Коваль в Instagram.

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На вартість кухні завжди впливають:

складність конфігурації;

вибрані матеріали;

фурнітура.

За словами Коваль, зручніше працювати, якщо є готовий дизайн-проєкт кухні. Це означає, що всі нюанси і деталі обговорені з дизайнером інтер'єру "на березі". В такому випадку, у проєкт закладена зазначена клієнтом цінова "вилка" вартості готової кухні.

Ціна гарнітура залежить від декількох моментів / Фото salon

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Ще один істотний "+" наявності дизайн-проєкту – він суттєво спрощує роботу з салоном кухонь або майстрами. Матеріали та інші комплектуючі у салоні будуть вибирати, вже орієнтуючись на проєкт і вартість, на яку "заклав" замовник, – пояснила Коваль.

Ціну кухні можна обумовити з дизайнером / Фото pinterest