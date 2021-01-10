Обычный или встроенный холодильник: что выбрать
Выбирая холодильник в кухню, владельцы жилья задаются вопросом – какому отдать предпочтение – встраиваемому или отдельностоящему?
О преимуществах и недостатках обоих вариантов, рассказали дизайнеры интерьера из full_house_design в Instagram.
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В современных интерьерах кухни все лаконично, функционально и очень красиво. Встраиваемая техника полностью интегрирована в дизайн кухни, и поэтому все выглядит очень целостно. Если такую бытовую технику как варочная поверхность, микроволновая печь или посудомойка легко вписать в ансамбль, то холодильник очень часто становится предметом обсуждения: встраиваемый или отдельный? – отметили дизайнеры интерьера.
Особенности отдельностоящего и встраиваемого холодильника
Плюсы встраиваемого холодильника
- стильный вид;
- возможность интегрировать в любой интерьер;
- может быть небольшого размера и прятаться под столешницу;
- очень тихий за счет окружающих его стенок;
- возможность красиво скомбинировать с другой мебелью и никто не догадается, что скрывается в шкафу.
Недостатки встраиваемого холодильника⠀
- высокая стоимость из-за дополнительной термоизоляции;
- меньший полезный объем, чем у обычного холодильника;
- маленький ассортимент;
- в случае замены агрегата может потребоваться и замену шкафа под него.
Встроенный холодильник позволяет интерьеру выглядеть целостно / Фото design-homes
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Отдельностоящий холодильник: преимущества
- дешевле, чем встраиваемый вариант;
- больше по полезному объему;
- можно передвигать;
- широкий ассортимент;
- легкая установка.
Минусы обычного холодильника
- выбивается из интерьера;
- ограниченные цвета.
Все типы холодильников оснащены современными системами размораживания (No Frost, полуавтоматические и капельные).
Обычный холодильник выбивается из интерьера / Фото roomester
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