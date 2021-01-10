Выбирая холодильник в кухню, владельцы жилья задаются вопросом – какому отдать предпочтение – встраиваемому или отдельностоящему?

О преимуществах и недостатках обоих вариантов, рассказали дизайнеры интерьера из full_house_design в Instagram.

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В современных интерьерах кухни все лаконично, функционально и очень красиво. Встраиваемая техника полностью интегрирована в дизайн кухни, и поэтому все выглядит очень целостно. Если такую бытовую технику как варочная поверхность, микроволновая печь или посудомойка легко вписать в ансамбль, то холодильник очень часто становится предметом обсуждения: встраиваемый или отдельный? – отметили дизайнеры интерьера.

Особенности отдельностоящего и встраиваемого холодильника

Плюсы встраиваемого холодильника

стильный вид;

возможность интегрировать в любой интерьер;

может быть небольшого размера и прятаться под столешницу;

очень тихий за счет окружающих его стенок;

возможность красиво скомбинировать с другой мебелью и никто не догадается, что скрывается в шкафу.

Недостатки встраиваемого холодильника⠀

высокая стоимость из-за дополнительной термоизоляции;

меньший полезный объем, чем у обычного холодильника;

маленький ассортимент;

в случае замены агрегата может потребоваться и замену шкафа под него.

Встроенный холодильник позволяет интерьеру выглядеть целостно / Фото design-homes

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Отдельностоящий холодильник: преимущества

дешевле, чем встраиваемый вариант;

больше по полезному объему;

можно передвигать;

широкий ассортимент;

легкая установка.

Минусы обычного холодильника

выбивается из интерьера;

ограниченные цвета.

Все типы холодильников оснащены современными системами размораживания (No Frost, полуавтоматические и капельные).

Обычный холодильник выбивается из интерьера / Фото roomester