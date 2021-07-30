Для того щоб приміщення виглядало максимально ефективно, варто використати деякі вдалі прийоми. Ними поділилася дизайнерка інтер'єру Олена Кузіна.

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Як зробити інтер'єр дорогим

Колір

Якщо до однотонного інтер'єру додати один акцентний колір, приміщення зміниться. Можна "погратися" з відтінком крісла чи дивана. Пам'ятайте, що колір не має бути кричущим, достатньо, якщо він буде контрастним до основного тону.

Дзеркало у передпокої

Для того щоб ваше житло з першого погляду підкорило гостей, використовуйте велике дзеркало до підлоги в елегантній рамі, наприклад. Воно цілком може бути окремим елементом інтер'єру.

Одна вдала деталь здатна змінити інтер'єр / Фото Pixabay

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Вбудовані меблі

Це не тільки зручно, але й стильно. Зробіть максимально непомітні ручки та цікавий складний колір. Так приміщення буде виглядати дорого й сучасно.

Приховані дроти

Немає нічого гіршого, ніж моток проводів, що звисає з настінного телевізора уздовж стіни. Це той випадок, коли варто "заморочитися" заздалегідь, але передбачити в стіні прихований короб для комунікацій,

– зазначила Олена Кузина.

Рослини

Красиві великі рослини в стильних кашпо, за словами дизайнерки інтер'єру, прикрасять будь-яке приміщення.