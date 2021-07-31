10 лайфхаків ледачої квартири та будинку: те, що точно вам сподобається

Іноді ми випускаємо з виду абсолютно очевидні речі. Це стосується, в тому числі різних зручних прийомів під час ремонту будинку.

Цього можна уникнути, якщо звернутися до професіоналів. Але якщо ви вирішили робити ремонт самостійно, ці 10 лайфхаків вам точно сподобаються. Ними поділилася дизайнерка інтер'єру Катя Лошакова.

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Очевидні речі для дизайнерки інтер'єру можуть бути зовсім незвичайними для людей інших сфер. Так виявилося з більшістю цих маленьких лайфхаків,

– зазначила Лошакова.

Що передбачити вдома: лайфхаки

Майстер-вимикач

Передбачте єдиний вимикач біля входу, який відключає світло у всій квартирі. Такий самий можна встановити на розетки (важливо: холодильник і WI-FI потрібно виключити).

Один кран з проточною та питною водою

Дизайнерка інтер'єру уточнила, що це функціонально та зручно, адже невеликий прихований фільтр для води – значно краще за страшні бутлі.

Ручка вхідних дверей з відбитком пальця

Дивовижне рішення, яке показало свою ефективність у багатьох квартирах. Ключі можна більше не носити. Додатково, правда, краще ставити замок для тривалих поїздок,

– додала Катя Лошакова.

Бездротова зарядка у стільниці приліжкової тумби

Це зручно, адже під ногами не буде жодних дротів.

Дрібна побутова техніка у шафках з розетками

Для того щоб не заставляти різними приладами робочу поверхню, її можна зручно розмістити у шафах, а для використання просто відкривати дверцята.

Сучасні технології дозволяють зробити житло максимально функціональним / Фото Pixabay

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Датчик протікання води

Він є частиною системи "Розумний будинок" і керується зі смартфона. У разі виявлення великої кількості води перекриває труби.

Розетки з USB-виходами

Цей варіант дозволить безпосередньо заряджати будь-які гаджети й дуже просто реалізується.

Робот-пилосос

Про цей винахід можна не говорити. Поки вас немає вдома, він зробить прибирання.

Сушильна машина

Це зручно, функціонально та практично. Можна забути про розкладну сушарку посеред квартири.

Датчики руху для нічного підсвічування

Класне рішення для ванної або коридорів. Робіть підсвічування на рівні ніг (можна під навісними меблями) і ставте на нього датчики. Вночі яскраве світло не сліпить і всім комфортно,

– резюмувала дизайнерка інтер'єру.