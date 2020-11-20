Досить часто, оформляючи квартиру або будинок, ми забуваємо декорувати важливі місця.

Які саме, і як виправити цей недолік, розповідає Нерухомість 24.

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Коридор

Наиболее часто длинный узкий коридор, который встречается в планировках квартир, обделяют декором. На самом деле, этому месту очень нужны акценты и интересные предметы: необычные картины, интересные фотоснимки, акцентная стена, орнаменты, узоры и принты, книги на открытых полках – все это отлично впишется в подобном помещении. Оригинальный декор в коридоре позволит сделать квартиру необычной, яркой, и придаст индивидуальности.

Декор стены в коридоре выглядит стильно и придает индивидуальности помещению / Фото dizainvfoto

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Ванна кімната

Власники найчастіше сприймають ванну кімнату виключно як функціональне приміщення, намагаючись вмістити все необхідне. Адже в звичайних квартирах площа санвузлів досить скромна. Здається, що декор тут зайвий і тільки створить ефект захаращеності. Однак це приміщення потребує гарних елементів. Ними можуть стати стильні аксесуари (обов'язково з однієї серії і під стиль ванної), гарний текстиль (штора, рушники), а також живі рослини.

Зелені рослини – відмінний декор для ванної кімнати / Фото interiorizm

Обідня зона

Ще одне місце, про яке всі забувають, – обідня зона і стіл. Найчастіше у перервах між прийомами їжі це місце пустує. Використовуйте красиві предмети – підставки під серветки, побутові дрібниці, вази з квітами (живими або сухоцвітом). Зелені рослини стануть відмінним доповненням кухні, додадуть їй домашню атмосферу, затишок і тепло.

Квіти доповнять атмосферу / Фото domfront