3 місця у квартирі, де обов'язково потрібен декор: фото
Досить часто, оформляючи квартиру або будинок, ми забуваємо декорувати важливі місця.
Які саме, і як виправити цей недолік, розповідає Нерухомість 24.
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Коридор
Наиболее часто длинный узкий коридор, который встречается в планировках квартир, обделяют декором. На самом деле, этому месту очень нужны акценты и интересные предметы: необычные картины, интересные фотоснимки, акцентная стена, орнаменты, узоры и принты, книги на открытых полках – все это отлично впишется в подобном помещении. Оригинальный декор в коридоре позволит сделать квартиру необычной, яркой, и придаст индивидуальности.
Декор стены в коридоре выглядит стильно и придает индивидуальности помещению / Фото dizainvfoto
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Ванна кімната
Власники найчастіше сприймають ванну кімнату виключно як функціональне приміщення, намагаючись вмістити все необхідне. Адже в звичайних квартирах площа санвузлів досить скромна. Здається, що декор тут зайвий і тільки створить ефект захаращеності. Однак це приміщення потребує гарних елементів. Ними можуть стати стильні аксесуари (обов'язково з однієї серії і під стиль ванної), гарний текстиль (штора, рушники), а також живі рослини.
Зелені рослини – відмінний декор для ванної кімнати / Фото interiorizm
Обідня зона
Ще одне місце, про яке всі забувають, – обідня зона і стіл. Найчастіше у перервах між прийомами їжі це місце пустує. Використовуйте красиві предмети – підставки під серветки, побутові дрібниці, вази з квітами (живими або сухоцвітом). Зелені рослини стануть відмінним доповненням кухні, додадуть їй домашню атмосферу, затишок і тепло.
Квіти доповнять атмосферу / Фото domfront
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