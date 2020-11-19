Іноді у нападі шопоголізму ми купуємо дивні речі, які зовсім не вписуються в стиль кухні, і тільки псують інтер'єр.

З якими предметами пора попрощатися, розповідає Нерухомість 24.

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Різноманітні аксесуари

Різні рушники з яскравими візерунками, губки, ганчірки, мильниці та інші предмети в кислотних кольорах – перше, що псує вашу кухню. Всі аксесуари повинні бути з однієї серії і відповідати стилю приміщення, тоді це буде виглядати гарно. Якщо ж немає можливості купити все з однієї серії – приберіть весь різнобій з видних місць.

Використовуйте на кухні предмети в одному стилі / Фото kuhni-nsk

Ємності

Все, що знаходиться у вас на поверхнях, має поєднуватися між собою і вписуватися в стиль кухні. Це правило стосується в тому числі ємностей для зберігання як круп, так і побутової хімії. Якщо ж предмети не поєднуються між собою, вони виглядають дивно і псують вигляд приміщення.

Красиві ємності можуть стати декором кухні / Фото vorota21vek

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Клейонка замість скатертини

До сих пір багато хто використовує на кухні хіт 90-х – клейонку замість скатертини. Якщо ви належите до числа таких людей – позбавляйтеся від цієї звички. Зараз є гарні скатертини з якісних матеріалів, які не потрібно постійно прати.

Красива скатертина прикрасить приміщення / Фото modernplace

Декор

Якщо на кухні у вас постійно миготять підхвати для штор, скарбнички, прихватки і інший строкатий декор – час очищати кухню. Приберіть все зайве – у моді – лаконічність і практичність.