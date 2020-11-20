Довольно часто, оформляя квартиру или дом, мы забываем декорировать важные места.

Какие именно, и как исправить этот недочет, рассказывает Недвижимость 24.

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Коридор

Наиболее часто длинный узкий коридор, который встречается в планировках квартир, обделяют декором. На самом деле, этому месту очень нужны акценты и интересные предметы: необычные картины, интересные фотоснимки, акцентная стена, орнаменты, узоры и принты, книги на открытых полках – все это отлично впишется в подобном помещении. Оригинальный декор в коридоре позволит сделать квартиру необычной, яркой, и придаст индивидуальности.

Декор стены в коридоре выглядит стильно и придает индивидуальности помещению / Фото dizainvfoto

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Ванная комната

Владельцы чаще всего воспринимают ванную комнату исключительно как функциональное помещение, стараясь вместить все необходимое. Ведь в обычных квартирах площадь санузлов довольно скромная. Кажется, что декор здесь лишний и только создаст эффект захламленности. Однако это помещение нуждается в красивых элементах. Ими могут стать стильные аксессуары (обязательно из одной серии и под стиль ванной), красивый текстиль (штора, полотенца), а также живые растения.

Зеленые растения – отличный декор для ванной комнаты / Фото interiorizm

Обеденная зона

Еще одно место, о котором все забывают, – обеденная зона и стол. Чаще всего в перерывах между приемами пищи это место пустует. Используйте красивые предметы – подставки под салфетки, бытовые мелочи, вазы с цветами (живыми или сухоцветами). Зеленые растения станут отличным дополнением кухни, придадут ей домашнюю атмосферу, уют и тепло.

Цветы дополнят атмосферу / Фото domfront