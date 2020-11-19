Досить часто вдома скупчуються предмети, які здаються непотрібними і застарілими – не поспішайте їх викидати.

Багатьом подібним речам можна дати друге життя, як – розповідає Нерухомість 24.

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Старий телевізор

Оригінально використати старий телевізор можна вже зараз, особливо якщо у вас є домашні улюбленці. Електроприлад стане відмінним будиночком для собаки чи кішки.

Домашні улюбленці можуть отримати новий будиночок завдяки старому телевізору / Фото belowtheroof, Instagram

Старий посуд

Кухонне начиння, яке вам більше не потрібно у побуті, також може отримати друге життя. Використовуйте його як стильне кашпо для живих рослин або ж у вигляді незвичайних світильників. Посуд можна пофарбувати і цікаво оформити, щоб він вписався в стиль приміщення.

Використовуйте старий посуд оригінальним способом / Фото chainichek.livejournal

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Колеса від велосипеда

Цей, здавалося б, непотрібний предмет проситься на смітник. Але це лише на перший погляд. Насправді, старі велосипедні колеса можуть стати оригінальним столиком, який буде яскравою деталлю вашого інтер'єру. Також він може бути основою вінка або світильника.

Не поспішайте викидати старі колеса / Фото vse_svoimi_rukami_shigorev

Пляшки

Непотрібні скляні пляшки і банки можуть стати цікавим декором в інтер'єрі. З них можна зробити торшери, свічники, вази – все залежить від вашої фантазії. Також вам знадобляться фарби, клейовий пістолі, мотузка і інші аксесуари.

Пляшки – предмет, з якого можна створити красивий декор / Фото olga_bobb, Instagram