Досить часто, через кілька років після стильного і дорогого ремонту, ми не помічаємо, що деякі рішення вже застаріли.

Які помилки зустрічаються майже в кожній квартирі, розповідає Нерухомість 24.

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Квіти на підвіконні

Це рішення – старе і неактуальне. Кімнатні рослини останніми роками стали трендом в інтер'єрі, проте розставляти їх краще по всій квартирі. Відмінним місцем можуть стати приліжкові тумбочки, комоди, книжкові полиці, високі підставки. Якщо рослина велика, її можна поставити прямо на підлозі.

Розставте рослини по всій квартирі / Фото oknamedia

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Бежеві відтінки

Бежевий колір багато років вважався трендовим, однак важливо не переборщити. Зараз же він став занадто популярним і зустрічається майже в кожній квартирі, а інтер'єр досить часто виглядає буденно. Якщо ви використовуєте бежевий, додайте яскраві акценти в приміщення.

Декор

Різні предмети в інтер'єрі можуть зіпсувати весь ремонт. Уникайте елементів, що не схожі між собою, в різному стилі, кольорі і дизайні. Використовуйте аксесуари з однієї серії і подібних відтінків. Це допоможе зробити ваше житло стильним, стриманим і затишним.

Аксесуари з однієї серії прикрасять інтер'єр / Фото keramis