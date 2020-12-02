Цегляна стіна, яка так полюбилася власникам житла, і дизайнерам інтер'єру, може виглядати по-різному.

З чим її поєднувати в інтер'єрі, щоб це виглядало стильно і незвично, розповідає Нерухомість 24.

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Малюнок на стіні

Свіже рішення з використанням цегли в інтер'єрі – малюнок на стіні. Наприклад, це може бути мапа світу. Подібний декор зробить кімнату цікавою і додасть їй індивідуальності. Важливо зробити якісне освітлення, яке підкреслить текстуру. Також враховуйте, що подібна стіна буде добре виглядати не в кожному стилі. Якщо це лофт, доповніть рішення шкіряним диваном або лаконічним столиком.

Дизайн Діни Удальцової / Фото ivd

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Червона цегла + білий кабанчик

Ще одна актуальна ідея – комбінація шорсткої червоної цегли і глянцевої білої плитки. Подібне поєднання виглядає стильно і свіжо. Білий глянець пом'якшує червону цеглу і дозволяє отримати цікавий прийом в інтер'єрі.

Цікаве поєднання додасть індивідуальності інтер'єру / Фото birdhouse_blog, Instagram

Пофарбована цегла

Червона і біла цегла давно використовується в інтер'єрі і встигла багатьом набриднути. Тому цеглу можна пофарбувати в будь-який колір, який впишеться в ваш інтер'єр. Текстура при цьому залишиться, а незвичайне забарвлення приверне увагу. Використовуйте відтінок, який доповнить інтер'єр.

Виберіть колір, який прикрасить інтер'єр / Фото inflatdesign, Instagram