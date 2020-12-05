Довольно часто, спустя пару лет после стильного и дорогого ремонта, мы не замечаем, что некоторые решения уже устарели.

Какие ошибки встречаются почти в каждой квартире, рассказывает Недвижимость 24.

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Цветы на подоконнике

Это решение – старое и избитое. Комнатные растения в последние годы стали трендом в интерьере, однако расставлять их лучше по всей квартире. Отличным местом могут стать прикроватные тумбочки, комоды, книжные полки, высокие подставки. Если растение крупное, его можно поставить прямо на полу.

Расставьте растения по всей квартире / Фото oknamedia

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Бежевые оттенки

Бежевый цвет много лет считался трендовым, однако важно не переборщить. Сейчас же он стал слишком популярным и встречается почти в каждой квартире, а интерьер довольно часто выглядит обыденно. Если вы используете бежевый, добавьте яркие акценты в помещение.

Декор

Различные предметы в интерьере могут испортить весь ремонт. Избегайте элементов, не схожих между собой, в разном стиле, цвете и дизайне. Используйте аксессуары из одной серии и подобных оттенков. Это поможет сделать ваше жилье стильным, сдержанным и уютным.

Аксессуары из одной серии украсят интерьер / Фото keramis