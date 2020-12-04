Дитяча кімната в стилі Disney, Marvel, DC та інших всесвітів, шанувальниками яких можуть бути ваші діти. Зараз набагато більше варіантів скандинавських, яскравих і помірно казкових інтер'єрів, щоб зі зміною смаку малюка, вам не довелося переробляти всю кімнату, – резюмувала дизайнерка інтер'єру.