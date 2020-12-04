Актуально VS застаріло: модні та недоречні рішення в інтер'єрі
Роблячи ремонт, кожен власник хоче отримати стильне, комфортне і затишне житло. Однак багато популярних ідей вже застаріли.
Що зараз модно і актуально, а яких рішень слід уникати в інтер'єрі, розповіла дизайнерка інтер'єру Анастасія Рамазанова у своєму Instagram.
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Модно чи застаріло: розбираємо по пунктах
- Кислотні кольори, які зовсім недавно, здавалося б, були популярні, вже не актуальні. Тепер у трендах м'які природні тони. Неонові відтінки допускаються лише як акцентні.
- Гіпсокартонні конструкції, які можна було зустріти майже у кожній квартирі, канули в лету. Зараз же актуально те, що функціонально і лаконічно.
- Натяжна глянцева стеля – застаріле рішення. Оптимальний варіант – біла матова стеля. Якщо ви хочете зробити її в іншому кольорі – обговорюйте варіанти з дизайнером.
- Люстра у центрі кімнати і точкові світильники – такий варіант ще зустрічається у багатьох, проте якщо ви тільки плануєте ремонт, вибирайте інтегровані мінімалістичні системи освітлення.
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Шпалери з вензелями безнадійно застаріли, на зміну їм прийшли шпалери або панно з художнім орнаментом, – додала Рамазанова.
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Оформляючи інтер'єр квартири, дотримуйтеся рекомендацій дизайнера / Фото pinterest
- Кухня. У цьому приміщенні важлива простота і лаконічність. Уникайте зайвих зазорів, труб, що стирчать, і різних щілин, гарнітур робіть під стелю.
- Якщо ви хочете зробити цегляну кладку в інтер'єрі – робіть стіну справжньою. Не слід використовувати шпалери для імітації фактурних матеріалів.
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Дитяча кімната в стилі Disney, Marvel, DC та інших всесвітів, шанувальниками яких можуть бути ваші діти. Зараз набагато більше варіантів скандинавських, яскравих і помірно казкових інтер'єрів, щоб зі зміною смаку малюка, вам не довелося переробляти всю кімнату, – резюмувала дизайнерка інтер'єру.
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