Щоб інтер'єр квартири виглядав дорого і стильно, слід уникати невдалих комбінацій оздоблювальних матеріалів.

Яких саме і чому – розповідає Нерухомість 24.

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Шпалери

Не використовуйте в інтер'єрі різні види шпалер. Можна змішувати принти і відтінки, але лише в тому випадку, якщо це один вид полотна. У той же час комбінувати паперові, флізелінові і вінілові шпалери в одній кімнаті не варто. Всі вони мають різну щільність, тому на стіні в районі швів будуть помітні нестикування. Крім того, слід врахувати, що паперові та бамбукові і паперові шпалери вимагають різного грунтування стін, що теж принесе незручність в процесі.

Плитка

В інтер'єрі не варто використовувати плитку різних форм і розмірів. Різні варіації не виглядатимуть цілісно. Також у плитки може бути різна товщина, що помітно на поверхні. Тому краще підбирати однотонну плитку, прінтовану і з візерунками – однієї форми і з однієї колекції. Крім того, припустимо комбінувати плитку і фарбу.

Плитку вибирайте однієї форми / Фото vanna-info

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Пластик і дерево

Якщо у вас у вигляді підлогового покриття використовується, наприклад, паркетна дошка, уникайте дешевих пластикових плінтусів. Це здешевлює вид всього інтер'єру і робить приміщення безликим. Крім того, натуральні матеріали завжди виглядають стильно і імітація поруч впадатиме у вічі.

Не використовуйте пластикові плінтуса поруч з натуральними матеріалами / Фото sevsovet