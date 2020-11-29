Оформлення вітальні: що зараз модно, а про що час забути
Вітальня – важливе місце у квартирі і будинку, де прийнято збиратися всією сім'єю. Її оформлення вимагає особливого підходу для максимального комфорту і затишку.
Які рішення актуальні у вітальні, а які давно застаріли, розповіла дизайнерка інтер'єру Анастасія Рамазанова у своєму Instagram.
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Що модно, а з чим час прощатися
- Телевізор у будинку вважався центром Всесвіту, однак у століття гаджетів багато хто відмовляється від плазм, а для перегляду фільмів вибирають проектор.
- Стінка-гірка біля телевізора – неактуальне рішення. Її замінила легка підвісна консоль або вітрина з підсвіткою.
- Меблі, розставлені вздовж стіни, як це робилося в 2000 роках, вже неактуальні. Відмінний варіант – група диванів і крісел в центрі приміщення. Головна умова – зручність для власників і гостей під час спілкування.
- Однакові дивани та крісла теж вийшли з моди. Зараз у тренді різнопланові м'які меблі. Предмети можуть відрізнятися за кольором і навіть бути з різних комплектів.
Різні предмети меблів додадуть індивідуальності вітальні / Фото ivd
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- Хвилеподібні 3D панелі, які були так популярні лише кілька років тому, змінилися аналогами зі строгими геометричними формами, здатними підкреслити архітектуру приміщення.
- Глянцеві фасади також канули в лету. Їх змінили матові предмети меблів і фасади.
- Велика люстра у центрі кімнати – застарілий прийом. Актуальні рівні строгі стелі з різними сценаріями світла.
- Яскраві, ядерні кольори в інтер'єрі також стали поганим тоном. У тренді – природність і натуральність, тому вибирайте спокійні відтінки, які розслаблюють, налаштовують на відпочинок, створюють затишок.
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