Вітальня – важливе місце у квартирі і будинку, де прийнято збиратися всією сім'єю. Її оформлення вимагає особливого підходу для максимального комфорту і затишку.

Які рішення актуальні у вітальні, а які давно застаріли, розповіла дизайнерка інтер'єру Анастасія Рамазанова у своєму Instagram. Цікаво Непотрібні предмети, які прикрасять інтер'єр: фото Що модно, а з чим час прощатися Телевізор у будинку вважався центром Всесвіту, однак у століття гаджетів багато хто відмовляється від плазм, а для перегляду фільмів вибирають проектор.

однак у століття гаджетів багато хто а для перегляду фільмів Стінка-гірка біля телевізора – неактуальне рішення. Її замінила легка підвісна консоль або вітрина з підсвіткою.

– неактуальне рішення. Її замінила або вітрина з підсвіткою. Меблі, розставлені вздовж стіни, як це робилося в 2000 роках, вже неактуальні. Відмінний варіант – група диванів і крісел в центрі приміщення. Головна умова – зручність для власників і гостей під час спілкування.

як це робилося в 2000 роках, вже неактуальні. Відмінний варіант – приміщення. Головна умова – зручність для власників і гостей під час спілкування. Однакові дивани та крісла теж вийшли з моди. Зараз у тренді різнопланові м'які меблі. Предмети можуть відрізнятися за кольором і навіть бути з різних комплектів. Різні предмети меблів додадуть індивідуальності вітальні / Фото ivd Читайте Декор квартири: 4 бюджетних способи прикрасити інтер'єр Хвилеподібні 3D панелі, які були так популярні лише кілька років тому, змінилися аналогами зі строгими геометричними формами , здатними підкреслити архітектуру приміщення.

які були так популярні лише кілька років тому, змінилися аналогами , здатними підкреслити архітектуру приміщення. Глянцеві фасади також канули в лету. Їх змінили матові предмети меблів і фасади.

також канули в лету. Їх змінили і фасади. Велика люстра у центрі кімнати – застарілий прийом. Актуальні рівні строгі стелі з різними сценаріями світла.

– застарілий прийом. Актуальні рівні Яскраві, ядерні кольори в інтер'єрі також стали поганим тоном. У тренді – природність і натуральність, тому вибирайте спокійні відтінки, які розслаблюють, налаштовують на відпочинок, створюють затишок. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРА АНАСТАСИЯ (@interior_spb)