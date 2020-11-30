Чтобы интерьер квартиры выглядел дорого и стильно, следует избегать неудачных комбинаций отделочных материалов.

Каких именно и почему – рассказывает Недвижимость 24.

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Обои

Не используйте в интерьере разные виды обоев. Можно смешивать принты и оттенки, но только в том случае, если это один вид полотна. В то же время комбинировать бумажные, флизелиновые и виниловые обои в одной комнате не стоит. Все они имеют разную плотность, поэтому на стене в районе швов будут заметны несостыковки. Кроме того, следует учесть, что бумажные и флизелиновые и бумажные обои требуют разной грунтовки стен, что тоже доставит неудобство в процессе.

Плитка

В интерьере не стоит использовать плитку разных форм и размеров. Различные вариации не будут выглядеть целостно. Также у плитки может быть разная толщина, что заметно на поверхности. Поэтому лучше подбирать однотонную плитку, принтованную и с узорами – одной формы и из одной коллекции. Кроме того, допустимо комбинировать плитку и краску.

Плитку выбирайте одной формы / Фото vanna-info

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Пластик и дерево

Если у вас в виде напольного покрытия используется, например, паркетная доска, избегайте дешевых пластиковых плинтусов. Это удешевляет вид всего интерьера и делает помещение безликим. Кроме того, натуральные материалы всегда выглядят стильно и имитация рядом будет бросаться в глаза.

Не используйте пластиковые плинтуса рядом с натуральными материалами / Фото sevsovet