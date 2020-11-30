З кожним роком дизайн інтер'єру змінюється і отримує нові тренди. Однак є і старовинні предмети з "бабусиної" квартири, які можна використовувати.

Які речі і аксесуари знадобляться в сучасному інтер'єрі, розповідає Нерухомість 24.

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Самовар

Самовар – предмет, який додадуть інтер'єру затишку, домашнього тепла і унікальності. Красиві вироби стануть відмінним декором, а деякі моделі збереглися ідеально, що дозволяє використовувати їх за прямим призначенням.

Самовар стане родзинкою вашого житла / Фото houzz

Швейна машинка

Знаменита машинка Singer стала предметом культу. Багато хто використовує її як предмет інтер'єру в різних кімнатах: спальні, кухні, кабінеті і ін.

Унікальна Singer стала культовим предметом / Фото kvartblog

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Крісло

Геометричні форми стають все більш популярними і затребуваними в сучасному інтер'єрі. Ретро-крісла, які були актуальні в середині минулого століття, стануть родзинкою житла. У них – легка основа і тонкі підлокітники, які візуально полегшують конструкцію, виглядають стильно і цікаво.

Ретро-крісла прикрасять інтер'єр / Фото remont_mebel_moskva, Instagram

Посуд

Радянський посуд свого часу був цінністю і предметом культу. Найбільш часто її виробляли з порцеляни. На сьогоднішній день серед вінтажних сервізів і кришталю можна знайти унікальні і особливі речі з неймовірним дизайном. Їх можна використовувати не тільки для сервірування столу, але і для прикраси інтер'єру.

Вінтажний посуд стане прикрасою житла / Фото seldon