Кімнатні квіти, які вже кілька років вважаються трендом в інтер'єрі, здатні кардинально змінити приміщення.

Які рослини створять неймовірну атмосферу тропіків у квартирі та будинку, розповідає Нерухомість 24.

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Монстера

Мабуть, одна з найвідоміших кімнатних рослин з великим зеленим різьбленими листям, яке здатне прикрасити будь-який інтер'єр. Зверніть увагу, що монстера гарна та пишна приблизно до 5 років. Коли рослина починає старіти, вона втрачає нижнє листя і вигляд помітно спрощується. Монстеру потрібно регулярно поливати і пересаджувати не частіше 2-3 разів на рік.

Монстера здатна прикрасити будь-який інтер'єр / Фото pinterest

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Калатея

Цю тропічну рослину також називають "молитовною квіткою" за її особливість піднімати листя вище на заході. Тримати калатею краще у приміщенні з вікнами, які виходять на південну сторону, – їй потрібно 12-14 сонячних годин на добу. Якщо листя калатеї втратять пружність – не поливайте її доти, поки верхній шар ґрунту, не просохне.

Калатея любить сонячне світло / Фото pinterest

Фінікова пальма

Це тропічна рослина – невибаглива у догляді. Пальму потрібно тримати у світлій кімнаті, яка гарно провітрюється. Якщо температура повітря на вулиці становить вище 15°С, рослину можна виставляти на балкон. Ступінь і частота поливу залежить від поведінки пальми: якщо листя опустилися – вологи недостатньо, якщо ж з'явилися коричневі плями – води забагато.

Фінікова пальма – рослина велика і красива / Фото whatflower