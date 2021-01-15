Комнатные цветы, которые уже несколько лет считаются трендом в интерьере, способны кардинально изменить помещение.

Какие растения создадут невероятную атмосферу тропиков в квартире и доме, рассказывает Недвижимость 24.

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Монстера

Пожалуй, одно из самых известных комнатных растений с большими зелеными резными листьями, которые способны украсить любой интерьер. Обратите внимание, что монстера красивая и пышная примерно до 5 лет. Когда растение начинает стареть, оно теряет нижние листья и вид заметно упрощается. Монстеру нужно регулярно поливать и пересаживать не чаще 2-3 раз в год.

Монстера способна украсить любой интерьер / Фото pinterest

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Калатея

Это тропическое растение также называют "молитвенный цветок" за его особенность поднимать листья повыше на закате. Держать калатею лучше в помещении с окнами, которые выходят на южную сторону, – ей требуется 12-14 солнечных часов в сутки. Если листья калатеи потеряют упругость – не поливайте ее до тех пор, пока верхний слой грунта не просохнет.

Калатея любит солнечный свет / Фото pinterest

Финиковая пальма

Это тропическое растение – неприхотливо в уходе. Пальму нужно держать в хорошо проветриваемой светлой комнате. Если температура воздуха на улице составляет выше 15°С, растение можно выставлять на балкон. Степень и частота полива зависит от поведения пальмы: если листья опустились – влаги недостаточно, если же появились коричневые пятна – воды много.

Финиковая пальма – растение крупное и красивое / Фото whatflower