Для того щоб житло було актуальним, стильним і просторим, його необхідно періодично очищати від непотрібних предметів.

Які речі зіпсують ваш інтер'єр, якщо вчасно від них не позбутися, розповідає Нерухомість 24.

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Штори

Якщо вікна вашої квартири дивляться у вікна сусіднього будинку – можна обійтися без штор. Якщо вже не хочеться залишати вікна "порожніми", пам'ятайте, що цей предмет текстилю грає дуже велику роль в інтер'єрі. Ваші штори не повинні бути старомодними або виконаними з дешевої тканини, що блистить, – це зіпсує вигляд приміщення. Придивіться прозорий тюль або тюль + стильні штори, які впишуться в дизайн інтер'єру.

Штори впливають на загальний вигляд кімнати / Фото dizayndoma

Вази

Вази для квітів є у кожній квартирі і будинку, але часом їх накопичується дуже багато і всі вони не поєднуються між собою. Якщо шкода викинути зайві вази – сховайте їх у шафу. На очах залиште 2-3, які підходять до інтер'єру приміщення.

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Штучні квіти

На сьогоднішній день на ринку є безліч красивих штучних квітів, але не варто використовувати їх в інтер'єрі. Вони не замінять живі рослини. Виберіть красиві кімнатні квіти з великим листям. Їх можна поставити на підлозі у великих горщиках.

Вибирайте живі рослини – вони прикрасять будинок / Фото homester

Фотографії

Звичайно ж, фото – це не просто елемент декору, але і теплі спогади, і емоції. Виберіть кілька красивих знімків, які прикрасять кімнату. Також важливо, щоб рамки, в яких ви зберігаєте фото, поєднувалися між собою.

Фото мають бути у рамках одного стилю / Фото museum-design