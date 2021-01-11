Креативні ідеї для ванної: що використати вдома
Якщо ремонт у ванній кімнаті вже зроблений, але чогось не вистачає, або ж навпаки пора освіжити приміщення, – вам допоможуть кілька ідей.
Як освіжити і змінити інтер'єр ванної, розповіла дизайнерка інтер'єру design_dizart в Instagram.
Цікаво Як розхламити ванну кімнату: лайфхаки і поради
Як оновити інтер'єр ванної
- Килимки. Найпростіший спосіб освіжити ванну – змінити килимки. Придивіться цікаві варіанти з красивими принтами. Також можна замінити шторку для душу.
- Паркет на підлогу. Багато хто побоюється такого рішення, але марно. Існує паркет, захищений спецпропиткою. Також його можна міксувати з керамогранітом для мокрих зон.
- Стіни можна оновити за допомогою шпалер. Не варто переживати – існують спеціальні серії для ванних кімнат.
- Плитка. У ванній кімнаті відмінним рішенням стане акцентна стіна з незвичайною плиткою. Наприклад, плитка з графіті або лускою.
Ванну можна зробити ідеальною за допомогою декількох деталей / Фото complet-info
Читайте Кольорові акценти в інтер'єрі: навіщо вони потрібні і як правильно використовувати
- Рослини. Існують спеціальні види рослин для декору ванних кімнат – вони допоможуть оживити інтер'єр приміщення. Також можна використовувати сухоцвіти.
- Дзеркальні поверхні. Оригінальні дзеркала цікавої форми можуть зробити ванну унікальною – вибирайте незвичайні моделі.
- Полиці-драбинки. Оригінальна система зберігання – не лише стильно виглядає, але і відмінно впишеться в будь-який інтер'єр.
Поділитися новиною