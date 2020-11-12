4 дизайнерських фішки на кухні, які хочеться повторити вдома
Дизайнери досить часто використовують у своїх проєктах рішення, які ефектно виглядають, але не приносять задоволення при застосуванні у побуті.
Але є також і ті фішки, які хочеться повторити у себе вдома. Які – розповідає Нерухомість 24.
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Цілісна стільниця
Стільниця зі штучного каменю відмінно впишеться в інтер'єр кухні, особливо якщо вона цілісна. Відсутність шва і стику – це не тільки красиво, але і практично.
Цілісна стільниця гармонійно виглядає в інтер'єрі / Фото neolit
Висувні ящики замість духової шафи
Духову шафу все частіше піднімають вище у кухонному гарнітурі. На її старому місці можна розмістити висувні ящики. Вони чудово підійдуть під габаритний кухонний інвентар (каструлі, сковорідки, форми для випічки і ін.).
Під поверхнею відмінно розмістяться висувні ящики / Фото kitchensinteriors
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Комбінована підлога на кухні
Ідеальне рішення, що поєднує в собі і практичність, і красу. Плитка і ламінат відмінно впишуться в будь-який стиль, головне – правильно вибрати матеріали. Крім того, таке рішення стане прикрасою інтер'єру.
Комбінована підлога вирішить питання з практичністю на кухні / Фото happymodern
Світло
На кухні повинне бути дуже хороше освітлення. Більш того, краще зробити його акцентним. Наприклад, в обідній і робочій зонах. Це допоможе візуально виділити потрібний простір, і додасть інтер'єру затишку та тепла.
Освітлення на кухні має бути акцентним / Фото svetosmotr
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