Глянцеві або матові поверхні – перед таким вибором опиняється кожен власник житла, якому належить ремонт в кухні.

Які особливості, переваги та недоліки у цих фасадів, розповідає Нерухомість 24.

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Догляд

Глянцева поверхня менше вбирає бруд, тому для чищення достатньо серветки з мікрофібри, бавовни або віскози, і миючого засобу. Зручно використовувати пульверизатор, тоді на поверхні не залишаться розводи. Також на глянцевих фасадах подряпини і вм'ятини не так помітні, як на матових.

Глянцева кухня простіша в плані догляду / Фото meb100

Практичність

Матові поверхні не зберігають на собі відбитки пальців і краплі від води. Також таких фасадах на відміну від глянцевих невидно пил.

Матові кухні вважаються більш практичними, ніж глянцеві​ / Фото 1kuhonyi

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Фасад і стиль

Вибір фасаду для кухонного гарнітура залежить і від стилістики приміщення. Глянцеві поверхні підійдуть до дизайну в хай-теці, скандинавському або екостилі. Матові – підійдуть для класичного і неокласичного стилів.

Вибирайте фасади з урахуванням стилю інтер'єру / Фото kuhni-zakaz

Фасади для маленької кухні

У цьому питанні переваги є як у глянцевих, так і у матових поверхонь. Глянцеві – відбивають світло, що дозволить візуально розширити простір. У свою чергу матові фасади роблять приміщення затишним і комфортним. Їх також можна доповнити скляними елементами, що також дозволить візуально збільшити кімнату.

У невеликому приміщенні можна використовувати будь-які фасади​ / Фото topdom