Дизайнеры довольно часто используют в своих проектах решения, которые эффектно выглядят, но не доставляют удовольствия при применении в быту.

Но есть также и те фишки, которые хочется повторить у себя дома. Какие – рассказывает Недвижимость 24.

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Цельная столешница

Столешница из искусственного камня отлично впишется в интерьер кухни, особенно если она цельная. Отсутствие шва и стыка – это не только красиво, но и практично.

Цельная столешница гармонично выглядит в интерьере / Фото neolit

Выдвижные ящики вместо духового шкафа

Духовой шкаф все чаще поднимают повыше в кухонном гарнитуре. На его старом месте можно разместить выдвижные ящики. Они прекрасно подойдут под габаритный кухонный инвентарь (кастрюли, сковородки, формы для выпечки и пр.).

Под варочной панелью отлично разместятся выдвижные ящики / Фото kitchensinteriors

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Совмещенный пол на кухне

Идеальное решение, сочетающее в себе и практичность, и красоту. Плитка и ламинат отлично впишутся в любой стиль, главное – правильно выбрать материалы. Кроме того, такое решение станет украшением интерьера.

Совмещенный пол решит вопрос с практичностью на кухне / Фото happymodern

Свет

На кухне должно быть очень хорошее освещение. Более того, лучше сделать его акцентным. Например, в обеденной и рабочей зонах. Это поможет визуально выделить нужное пространство, и придаст интерьеру уюта и тепла.

Освещение на кухне должно быть акцентным / Фото svetosmotr