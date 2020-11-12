4 дизайнерских фишки на кухне, которые хочется повторить дома
Дизайнеры довольно часто используют в своих проектах решения, которые эффектно выглядят, но не доставляют удовольствия при применении в быту.
Но есть также и те фишки, которые хочется повторить у себя дома. Какие – рассказывает Недвижимость 24.
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Цельная столешница
Столешница из искусственного камня отлично впишется в интерьер кухни, особенно если она цельная. Отсутствие шва и стыка – это не только красиво, но и практично.
Цельная столешница гармонично выглядит в интерьере / Фото neolit
Выдвижные ящики вместо духового шкафа
Духовой шкаф все чаще поднимают повыше в кухонном гарнитуре. На его старом месте можно разместить выдвижные ящики. Они прекрасно подойдут под габаритный кухонный инвентарь (кастрюли, сковородки, формы для выпечки и пр.).
Под варочной панелью отлично разместятся выдвижные ящики / Фото kitchensinteriors
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Совмещенный пол на кухне
Идеальное решение, сочетающее в себе и практичность, и красоту. Плитка и ламинат отлично впишутся в любой стиль, главное – правильно выбрать материалы. Кроме того, такое решение станет украшением интерьера.
Совмещенный пол решит вопрос с практичностью на кухне / Фото happymodern
Свет
На кухне должно быть очень хорошее освещение. Более того, лучше сделать его акцентным. Например, в обеденной и рабочей зонах. Это поможет визуально выделить нужное пространство, и придаст интерьеру уюта и тепла.
Освещение на кухне должно быть акцентным / Фото svetosmotr
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