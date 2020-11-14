4 дизайнерських фішки, які рідко зустрінеш в інтер'єрі
Деякі дизайнерські ідеї використовуються досить рідко, проте в інтер'єрі вони виглядають стильно і оригінально.
Які прийоми дизайнерів не надто популярні, розповідає Нерухомість 24.
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Широкий пуф замість столика
Красива банкетка або широкий пуф – предмет не тільки стильний, але і практичний. На нього можна закинути ноги під час відпочинку в вітальні. Також при необхідності пуф можна перенести в іншу кімнату.
Подібне рішення притягує погляди / Фото design-homes
Плетені меблі
Плетені предмети меблів – рішення, яке привносить затишку і комфорту в приміщення. Це можуть бути стільчики або столи, або ліжко з плетеним узголів'ям, як у бістро Парижа.
Плетені меблі – рішення, яке рідко використовується в квартирах / Фото geometrium
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Предмети під старовину
Західні дизайнери все частіше використовують в інтер'єрі меблі і різні елементи з потертостями і натяками на старовину. А у нас же такий прийом не прижився – всі асоціюють такий хід з "бабусиним" інтер'єром. Важливо, щоб будь-який предмет вписувався в стиль приміщення, тоді це буде виглядати цілісно і гармонійно.
Старовинні предмети можуть підкреслити характер інтер'єру / Фото museum-design
Панно на всю стіну
Як правило, власники житла уникають використання подібного прийому. Аргумент дуже простий – швидко набридне. Однак не кожне панно набридає, та й для того щоб що-небудь приїлося, має пройти багато часу. До цього можна насолоджуватися унікальністю і індивідуальністю кімнати.
Використовуйте цікаві прийоми, щоб зробити житло виразним / Фото ivd
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