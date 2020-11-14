Деякі дизайнерські ідеї використовуються досить рідко, проте в інтер'єрі вони виглядають стильно і оригінально.

Які прийоми дизайнерів не надто популярні, розповідає Нерухомість 24.

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Широкий пуф замість столика

Красива банкетка або широкий пуф – предмет не тільки стильний, але і практичний. На нього можна закинути ноги під час відпочинку в вітальні. Також при необхідності пуф можна перенести в іншу кімнату.

Подібне рішення притягує погляди / Фото design-homes

Плетені меблі

Плетені предмети меблів – рішення, яке привносить затишку і комфорту в приміщення. Це можуть бути стільчики або столи, або ліжко з плетеним узголів'ям, як у бістро Парижа.

Плетені меблі – рішення, яке рідко використовується в квартирах​ / Фото geometrium

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Предмети під старовину

Західні дизайнери все частіше використовують в інтер'єрі меблі і різні елементи з потертостями і натяками на старовину. А у нас же такий прийом не прижився – всі асоціюють такий хід з "бабусиним" інтер'єром. Важливо, щоб будь-який предмет вписувався в стиль приміщення, тоді це буде виглядати цілісно і гармонійно.

Старовинні предмети можуть підкреслити характер інтер'єру / Фото museum-design

Панно на всю стіну

Як правило, власники житла уникають використання подібного прийому. Аргумент дуже простий – швидко набридне. Однак не кожне панно набридає, та й для того щоб що-небудь приїлося, має пройти багато часу. До цього можна насолоджуватися унікальністю і індивідуальністю кімнати.

Використовуйте цікаві прийоми, щоб зробити житло виразним / Фото ivd