У 2021 році в моді будуть природні мотиви, натуральні матеріали та живі рослини.

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Тренди-2021

Модною тенденцією у 2021 році стане дизайн інтер'єру на основі природних матеріалів і флористичних мотивів. Вибір усіх елементів в інтер'єрі буде пов'язаний саме з цими нюансами.

Кольори

Тренд на натуральність диктує все: пісок, зелень, небо, корал, море, дерево – всі ці відтінки стануть популярними в оформленні квартир і будинків.

Натуральні кольори будуть переважати​ / Фото livemaster

Матеріали

Природні матеріали залишаються актуальними. Тепер вони поєднуються з сучасними холодними поверхнями – склом, бетоном, алюміній і ін.

Натуральні матеріали починають "дружити" з холодними поверхнями​ / Фото pinterest

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Форми

Четкие строгие линии уходят в прошлое. Их заменяют круглые и овальные формы. Это проявляется как в мебели, так и в других предметах (например, актуальными становятся овальные зеркала).

Овальні дзеркала входять в моду​ / Фото hpdecor

Декор

Знову на піку будуть: плетені кошики, сухоцвіти, вироби з бамбука.

Подібний декор прикрасить житло / Фото kvartblog

Живі рослини

Кімнатні рослини – не лише гарний, але і корисний предмет інтер'єру. Рослини очищають кисень ц приміщенні і позитивно впливають на здоров'я людини.

Рослини додадуть приміщенню свіжості​ / Фото homezone