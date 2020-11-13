Як створити модний інтер'єр 2021: основні правила
У 2021 році в моді будуть природні мотиви, натуральні матеріали та живі рослини.
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Тренди-2021
Модною тенденцією у 2021 році стане дизайн інтер'єру на основі природних матеріалів і флористичних мотивів. Вибір усіх елементів в інтер'єрі буде пов'язаний саме з цими нюансами.
Кольори
Тренд на натуральність диктує все: пісок, зелень, небо, корал, море, дерево – всі ці відтінки стануть популярними в оформленні квартир і будинків.
Натуральні кольори будуть переважати / Фото livemaster
Матеріали
Природні матеріали залишаються актуальними. Тепер вони поєднуються з сучасними холодними поверхнями – склом, бетоном, алюміній і ін.
Натуральні матеріали починають "дружити" з холодними поверхнями / Фото pinterest
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Форми
Четкие строгие линии уходят в прошлое. Их заменяют круглые и овальные формы. Это проявляется как в мебели, так и в других предметах (например, актуальными становятся овальные зеркала).
Овальні дзеркала входять в моду / Фото hpdecor
Декор
Знову на піку будуть: плетені кошики, сухоцвіти, вироби з бамбука.
Подібний декор прикрасить житло / Фото kvartblog
Живі рослини
Кімнатні рослини – не лише гарний, але і корисний предмет інтер'єру. Рослини очищають кисень ц приміщенні і позитивно впливають на здоров'я людини.
Рослини додадуть приміщенню свіжості / Фото homezone
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