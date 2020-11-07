Для того щоб зробити інтер'єр стильним, не потрібно бути дизайнером, можна скористатися простими прийомами.

Як зробити житло актуальним і модним за невеликі гроші, розповідає Нерухомість 24.

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Прямі лінії

У тренді – простота і лаконічність. Всі химерні інтер'єрні ідеї (багатоярусні стелі, архітектурні арки) залишилися у минулому.

У квартирі повинна бути витримана одна колірна гамма і стиль. Використовуйте якісні матеріали.

Плавні переходи і прямі лінії зроблять приміщення стильним, додадуть йому елегантності. Не перевантажуйте кімнати зайвими предметами.

Житло у світлих відтінках завжди виглядає стильно / Фото topdom

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Стіни

Іноді для того щоб створити дорогий інтер'єр, необхідно вибирати прості рішення. Білі стіни виглядають лаконічно, елегантно і дорого у будь-якому житлі. За допомогою правильно підібраних меблів вони будуть виглядати ще більш виграшно. Уважно вибирайте фарбу для стін, вона повинна бути якісною, щоб не зіпсувати враження про квартиру.

Білі стіни – просте рішення для дорогого інтер'єру / Фото m-strana

Деталі й дрібниці

Останніми роками в інтер'єрі актуальний мінімалізм. Чим менше декору – тим краще. Свіже і просторе приміщення завжди виглядає приємніше, ніж усипана різними дрібницями квартира. Всі декоративні елементи повинні відповідати стилістиці приміщення і не бути "кричущими". Досить кількох ваз, картин або рамок з фото.

Не перевантажуйте квартиру непотрібними речами​ / Фото djournal