Як зробити інтер'єр дорогим і стильним: 3 простих прийоми
Для того щоб зробити інтер'єр стильним, не потрібно бути дизайнером, можна скористатися простими прийомами.
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Прямі лінії
У тренді – простота і лаконічність. Всі химерні інтер'єрні ідеї (багатоярусні стелі, архітектурні арки) залишилися у минулому.
Плавні переходи і прямі лінії зроблять приміщення стильним, додадуть йому елегантності. Не перевантажуйте кімнати зайвими предметами.
Житло у світлих відтінках завжди виглядає стильно / Фото topdom
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Стіни
Іноді для того щоб створити дорогий інтер'єр, необхідно вибирати прості рішення. Білі стіни виглядають лаконічно, елегантно і дорого у будь-якому житлі. За допомогою правильно підібраних меблів вони будуть виглядати ще більш виграшно. Уважно вибирайте фарбу для стін, вона повинна бути якісною, щоб не зіпсувати враження про квартиру.
Білі стіни – просте рішення для дорогого інтер'єру / Фото m-strana
Деталі й дрібниці
Останніми роками в інтер'єрі актуальний мінімалізм. Чим менше декору – тим краще. Свіже і просторе приміщення завжди виглядає приємніше, ніж усипана різними дрібницями квартира. Всі декоративні елементи повинні відповідати стилістиці приміщення і не бути "кричущими". Досить кількох ваз, картин або рамок з фото.
Не перевантажуйте квартиру непотрібними речами / Фото djournal
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