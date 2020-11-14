Некоторые дизайнерские идеи используются достаточно редко, однако в интерьере они выглядят стильно и оригинально.

Какие приемы дизайнеров не очень популярны, рассказывает Недвижимость 24.

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Широкий пуф вместо столика

Красивая банкетка или широкий пуф – предмет не только стильный, но и практичный. На него можно закинуть ноги во время отдыха в гостиной. Также при необходимости пуф можно перенести в другую комнату.

Подобное решение притягивает взгляды / Фото design-homes

Плетеная мебель

Плетеные предметы мебели – решение, которое привносит уюта и комфорта в помещение. Это могут быть стульчики или столы, или кровать с плетеным изголовьем, как в бистро Парижа.

Плетеная мебель – решение, которое редко используется в квартирах / Фото geometrium

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Предметы под старину

Западные дизайнеры все чаще используют в интерьере мебель и различные элементы с потертостями и намеками на старину. А у нас же такой прием не прижился – все ассоциируют такой ход с "бабушкиным" интерьером. Важно, чтобы любой предмет вписывался в стиль помещения, тогда это будет выглядеть целостно и гармонично.

Старинные предметы могут подчеркнуть характер интерьера / Фото museum-design

Панно на всю стену

Как правило, владельцы жилья избегают использования подобного приема. Аргумент очень прост – быстро надоест. Однако не каждое панно надоедает, да и для того чтобы что-либо приелось, должно пройти много времени. До этого можно наслаждаться уникальностью и индивидуальностью комнаты.

Используйте интересные приемы, чтобы сделать жилье выразительным / Фото ivd