Живі рослини в інтер'єрі квартир і будинків стали трендом останніх років. Дизайнери і власники використовують їх у всіх приміщеннях.

Які квіти ідеально підійдуть для кухні, розповідає Нерухомість 24.

Цікаво ТОП найкращих живих рослин для дому – фото

Лимон

Лимонне дерево виглядає ефектно і прикрасить будь-який інтер'єр. Крім того, плоди теж можна використовувати. Для лимона кухня стане відмінним місцем – рослина любить високу температуру і підвищену вологість. Зверніть увагу: якщо плоди стали дрібнішими – дереву некомфортно.

Лимонне дерево прикрасить інтер'єр / Фото pocvetam

Декоративний помідор

Це компактне дерево з маленькими помідорами стане "родзинкою" інтер'єру кухні. Горщик з рослиною поставте на сонячну сторону, але уникайте прямих променів, щоб листя не потьмяніло.

Декоративний помідор – це не лише красиво, але й смачно / Фото dp32

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Перець

Це компактне дерево з маленькими плодами привнесе яскравості в інтер'єр кухні. Перчики бувають різнокольоровими, і додають теплоти і затишку приміщенню. Рослина слід тримати на сонячному боці. Щоб перець регулярно плодоносив, забезпечте йому багато світла і вологи.

Перець стане яскравим акцентом на кухні / Фото greenmarket

Алое

Ця рослина – одна з найвідоміших. Вона очищає повітря і не вимагає складного догляду. Алое необхідно поставити у півтіні і періодично поливати. Важливо: не тримайте рослину поблизу гарячих батарей, воно не любить сухе повітря і перегрів.

Алое – корисна рослина, яке не потребує особливого догляду / Фото prozvety