ТОП-3 найкращих живих рослини для дому – фото
Зелені рослини є трендом в інтер'єрі квартир і будинків 2020 року. Вони отримали широку популярність і часто використовуються дизайнерами.
Які три рослини відмінно впишуться в будь-яке житло, розповідає Нерухомість 24.
Читайте Які квіти не можна тримати вдома: 5 небезпечних рослин
Герань (Пеларгонія)
Це не тільки гарна квітка, а й корисна. За словами вчених, достатньо 10 хвилин біля квітучої герані, і головний біль, безсоння і дратівливість підуть. Вона також позбавляє від депресії і підвищує настрій. Герань використовується для виготовлення різних ефірних масел, які застосовуються для:
- регуляції жіночої та чоловічої репродуктивної функції;
- нормалізації вуглеводного і жирового обміну;
- поліпшення роботи шлунка, печінки і підшлункової залози;
- лікування захворювань горла, носа, вуха;
- зняття стресу.
Герань – красива і корисна рослина / Фото ma-fleur
Цікаво Зелені рослини в інтер'єрі: які з них позбавлять від депресії
Фікус
Мабуть, одна з найвідоміших рослин. Листя фікуса бачили всі – вони великі, красиві, насичено зелені, і притягують до себе погляди. Але у цієї рослини є й інші переваги. Сік фікуса має унікальний склад, завдяки чому у приміщенні, де знаходиться цей вазон, повітря не просто чисте, але і корисне для здоров'я. Вся справа у тому, що шкідливі речовини перетворюються в амінокислоти.
Фікус – неймовірно красива і відома рослина / Фото blog.postel-deluxe
Мірт
Друга назва цієї рослини – дерево сімейного благополуччя і щастя. Вважається, що воно не тільки покращує атмосферу в домі, а й скріплює сімейні узи. Мірт оздоровлює повітря. Невелика рослина здатна знищити до 20% стрептококів і 40% стафілококів.
Корисні властивості:
- зміцнює імунітет;
- допомагає при лікуванні простудних захворювань;
- застосовується при хворобах верхніх дихальних шляхів;
- має загоювальний ефект;
- є природним антисептиком;
- має болезаспокійливу дію;
- успішно бореться з різними пухлинами;
- є протиалергічним засобом.
Також Мірт використовується в косметології.
Мірт – дерево сімейного благополуччя і щастя / Фото kitchendecorium
Поділитися новиною