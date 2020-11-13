Зелені рослини є трендом в інтер'єрі квартир і будинків 2020 року. Вони отримали широку популярність і часто використовуються дизайнерами.

Які три рослини відмінно впишуться в будь-яке житло, розповідає Нерухомість 24.

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Герань (Пеларгонія)

Це не тільки гарна квітка, а й корисна. За словами вчених, достатньо 10 хвилин біля квітучої герані, і головний біль, безсоння і дратівливість підуть. Вона також позбавляє від депресії і підвищує настрій. Герань використовується для виготовлення різних ефірних масел, які застосовуються для:

регуляції жіночої та чоловічої репродуктивної функції;

нормалізації вуглеводного і жирового обміну;

поліпшення роботи шлунка, печінки і підшлункової залози;

лікування захворювань горла, носа, вуха;

зняття стресу.

Герань – красива і корисна рослина​ / Фото ma-fleur

Цікаво Зелені рослини в інтер'єрі: які з них позбавлять від депресії

Фікус

Мабуть, одна з найвідоміших рослин. Листя фікуса бачили всі – вони великі, красиві, насичено зелені, і притягують до себе погляди. Але у цієї рослини є й інші переваги. Сік фікуса має унікальний склад, завдяки чому у приміщенні, де знаходиться цей вазон, повітря не просто чисте, але і корисне для здоров'я. Вся справа у тому, що шкідливі речовини перетворюються в амінокислоти.

Фікус – неймовірно красива і відома рослина​ / Фото blog.postel-deluxe

Мірт

Друга назва цієї рослини – дерево сімейного благополуччя і щастя. Вважається, що воно не тільки покращує атмосферу в домі, а й скріплює сімейні узи. Мірт оздоровлює повітря. Невелика рослина здатна знищити до 20% стрептококів і 40% стафілококів.

У хімічному складі Мірта знаходиться більше десяти корисних речовин.​

Корисні властивості:

зміцнює імунітет;

допомагає при лікуванні простудних захворювань;

застосовується при хворобах верхніх дихальних шляхів;

має загоювальний ефект;

є природним антисептиком;

має болезаспокійливу дію;

успішно бореться з різними пухлинами;

є протиалергічним засобом.

Також Мірт використовується в косметології.​

Мірт – дерево сімейного благополуччя і щастя / Фото kitchendecorium