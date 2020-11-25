Живые растения в интерьере квартир и домов стали трендом последних годов. Дизайнеры и владельцы используют их во всех помещениях.

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Лимон

Лимонное дерево выглядит эффектно и украсит любой интерьер. Кроме того, плоды тоже можно использовать. Для лимона кухня станет отличным местом – растение любит высокую температуру и повышенную влажность. Обратите внимание: если плоды стали мельче – дереву некомфортно.

Лимонное дерево украсит интерьер / Фото pocvetam

Декоративный помидор

Это компактное дерево с маленькими помидорами станет "изюминкой" интерьера кухни. Горшок с растением поставьте на солнечную сторону, но избегайте прямых лучей, чтобы листья не потускнели.

Декоративный помидор – это не только красиво, но и вкусно / Фото dp32

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Перец

Это компактное дерево с маленькими плодами привнесет яркости в интерьер кухни. Перчики бывают разноцветными, и добавляют теплоты и уюта помещению. Растение следует держать на солнечной стороне. Чтобы перец регулярно плодоносил, обеспечьте ему много света и влаги.

Перец станет ярким акцентом в кухне / Фото greenmarket

Алоэ

Это растение – одно из самых известных. Оно очищает воздух и не требует сложного ухода. Алоэ необходимо поставить в полутени и периодически поливать. Важно: не держите растение вблизи горячих батарей, оно не любит сухой воздух и перегрев.

Алоэ – полезное растение, не требующее особого ухода / Фото prozvety