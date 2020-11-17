Живі рослини в 2020 році стали трендовим рішенням в інтер'єрі квартир і будинків.

Які кімнатні квіти невибагливі у догляді і зможуть рости навіть у темному приміщенні, розповідає Нерухомість 24.

Цікаво ТОП найкращих живих рослин для дому – фото

Сенполія

Узамбарська фіалка живе близько 4-х років і майже постійно цвіте. Її суцвіття красивого насиченого фіолетового або лілового кольору. Рослина любить пухкий грунт з хорошою водопроникністю. Також в грунт можна додавати хвою. Важливо: не поливайте квітку зверху, достатньо регулярно наливати воду у піддон, таким чином вона вбереться у потрібній кількості.

Узамбарсьув фіалка часто квітне і радує власників / Фото fialkovyimir.ukrbb

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Спатіфіллум

Рослина не любить прямі сонячні промені, тому відмінне місце для неї – у глибині кімнати. Спатіфіллум цвіте красивими білими суцвіттями на довгому стеблі. Після цвітіння, його потрібно зрізати. Рослина потребує регулярного поливу і оббризкуванні листя з пульверизатора.

Спатіфіллум потребує оббризкування і поливу / Фото archidea

Калатея кроката

Калатея любить тінь і починає цвісти у січні. Насолоджуватися її великими помаранчевими суцвіттями, які нагадують язики полум'я, можна протягом двох місяців. Через форму квітів, калатею ще називають "вічний вогонь". Також у рослини красиве темно-зелене листя. Вона любить регулярний полив і вологістю.

Красива калатея може стати акцентом в інтер'єрі​ / Фото stroy-podskazka